Cristiano Ronaldo ha empeorado a la Juventus y su fichaje ha sido un "fracaso", asegura el exdelantero italiano Antonio Cassano

El futbolista italiano retirado Antonio Cassano ha criticado con dureza el paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus y lo considera un fracaso pese a los números y el desempeño que ha demostrado. El portugués ha anotado 90 goles y ayudado al equipo a conseguir toda una serie de títulos consecutivos desde su llegada a Turín en 2018.

En una entrevista al diario italiano Corriere dello Sport citada por Marca, Cassano aseguró que el fichaje del luso, transferido desde el Real Madrid por más de 100 millones de euros, no ha sido exitoso. "La Juventus le fichó para ganar la Champions, pero con él lo hicieron peor que antes. El 'scudetto' lo habría ganado también sin él. Yo creo que ha fracasado", expresó el exdelantero, quien fuera internacional con la selección de Italia en 39 ocasiones y jugador del Real Madrid, Roma, AC Milán e Inter.

Por otro lado, el italiano sostiene que el astro portugués y Andrea Pirlo, técnico de la 'Vecchia Signora' no comparten las mismas ideas. El estilo de Pirlo, que arribó al equipo hace poco más de seis meses tras la destitución de Maurizio Sarri, no es compatible con el estilo del delantero, opina. "Ha sido un error. La Juve solo ha estado interesada en ganar durante 120 años, pero Sarri y Pirlo intentaron cambiar su identidad. Han tratado de mejorar su estilo de juego en lugar de ganar. Cristiano simplemente no funciona de la misma manera que Andrea", explica.

En este sentido, Cassano cree que Ronaldo "seguirá anotando porque sabe cómo hacerlo": "Atacará desde la izquierda, pondrá el balón en su pie derecho y lo disparará". No obstante, no es lo que busca Pirlo con el equipo, quien se esfuerza por construir juego, presionar al rival y moverse entre líneas; algo en lo que Cristiano "no participa mucho". "Creo que Cristiano lo ha hecho terriblemente en los últimos tres años", insistió.

Los comentarios de Cassano se producen cuando la estrella portuguesa es nuevamente el máximo goleador de la Juve y encabeza la lista de artilleros de la Serie A, con 19 goles en 20 apariciones en esta temporada.

