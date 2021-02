Una diputada mexicana denuncia que fue agredida con harina, la apodan #LadyMontajes y ella afirma que se trató de un "ataque electoral" (VIDEO)

La diputada federal mexicana Nayeli Salvatori fue apodada #LadyMontajes por varios usuarios en Twitter luego que aparecieran imágenes en las que se ve como le arrojan harina y tierra durante una transmisión en vivo en Cholula, estado de Puebla.

En el video, que Salvatori retuiteó, se puede ver a la diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional leyendo junto con su acompañante los comentarios de los espectadores de la transmisión cuando de repente aparece un coche rojo. El auto para detrás de las mujeres y el conductor les arroja lo que parece ser harina desde un cubo. En ese momento otro de los ocupantes sale del vehículo y arroja otro cubo de harina sobre ellas.

Y @NaySalvatori Diputada Federal es agredida en las inmediaciones de la pirámide de #Cholula un par de personas le aventaron harina y tierra mientras realizaba una transmisión.Condenamos totalmente la violencia de la que fue objeto #NaySalvatori no hay justificación. pic.twitter.com/gLK3PDCzW2 — Victor Cabrera (@victorcabreramx) February 27, 2021

La diputada continuó la transmisión a pesar de la agresión, que aseguró se había tratado de una acción planeada. "No se vale que hagan este tipo de cosas y esto fue planeado porque [...] nos citaron acá y se me hizo raro porque no es una zona concurrida y todo fue planeado. Vean cómo dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron", denunció Salvatori.

Posteriormente, Salvatori publicó en su cuenta de Twitter un comunicado, en el cual explicó que cuando ocurrieron los hechos estaba visitando el Distrito 10 Federal con Cabecera en San Pedro Cholula, el cual representa, "con la finalidad de otorgar libros, plumas, libretas y cubrebocas".

"Una agresión no toleraré nunca, ni a mí ni a mi equipo de trabajo, y jamás hacia las mujeres que hemos luchado desde hace muchos años para que se rompa cualquier tipo de violencia hacia nosotras", señaló la diputada, agregando que interpondrá una denuncia.

Sin embargo, varios usuarios consideraron que el ataque fue en realidad un montaje, mientras que la etiqueta #LadyMontajes se ha vuelto tendencia en el segmento mexicano de Twitter. Ante ello, la diputada reaccionó diciendo que cree que el ataque estaba dirigido para impedir que sea reelegida en el cargo.

"Ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes, ahora sí comienzo a pensar que este ataque sí fue electoral. Es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina", escribió Salvatori. Además, la diputada agregó que, "como hay estos seres", también hay quienes la aprecian, y adjuntó la captura de pantalla de un mensaje que recibió, en el que una persona dice que ella le cae "súper bien".

Posteriormente, Salvatori informó que ya está construyendo la denuncia junto al equipo jurídico de la Cámara de Diputados de México contra lo que calificó como "violencia política de género". Además, la diputada dijo que denunciará el hecho ante el Instituto Nacional Electoral.

Esta no es la primera vez que Salvatori genera polémica con sus publicaciones en redes sociales. El pasado julio, la diputada recibió numerosas críticas y hasta amenazas tras subir a TikTok un video grabado en las instalaciones del Congreso mexicano, en el que simulaba realizar disparos mientras caminaba al ritmo de una canción de reguetón.