El candidato presidencial Yaku Pérez presenta un recurso ante el Tribunal Electoral de Ecuador por presunto fraude

El candidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), acudió este lunes al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde presentó un recurso contra los resultados de los comicios del 7 de febrero.

El recurso fue presentado luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negara a abrir las urnas en varias provincias del país para hacer un recuento voto a voto, como lo ha solicitado Pachakutik.

Pérez ha denunciado un supuesto "fraude electoral" en su contra, que lo habría dejado en tercer lugar en las elecciones y que le impidió su pase al balotaje, pautado para el próximo 11 de abril.

Yaku Pérez interpone una demanda ante el TCE para abrir las urnas y proceder al recuento de al menos 27.000 actas con presuntas inconsistencias. Este trámite tiene lugar después de que el CNE anunció que solo 31 actas cumplían los requisitos legales para una apertura de urnas. pic.twitter.com/bJ06Fr0C1W — La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) March 1, 2021

Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pérez quedó en tercer lugar, al conseguir el 19,39 % de los votos, siendo superado por Andrés Arauz, aspirante por la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, quien alcanzó 32,72 % de los sufragios; y Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), que obtuvo el 19,74 % de las boletas. Estos dos últimos avanzaron al balotaje.

Luego de la presentación del recurso, el dirigente emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "El pueblo no es ingenuo. Con 31 actas abiertas no varía la tendencia, aunque recuperemos 612 votos. Hagan una simple regla de 3 con 2.050 actas y hablemos. El fraude en Ecuador ya no es una presunción sino una certeza", afirmó.

El pueblo no es ingenuo @ecuainm_oficial Con 31 actas abiertas no varia la tendencia, aunque recupérenos 612 votos. Hagan una simple regla de 3 con 2.050 actas y hablemos.El #fraudeEnEcuador ya no es una presunción sino una certeza. Revisen actas en https://t.co/Lkxc0AvTkShttps://t.co/XZeFJaM0UH — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) March 2, 2021

Acción ante el CNE y la respuesta

El martes de la semana pasada, el movimiento Pachakutik presentó ante el CNE 27.767 actas con presuntas irregularidades, para justificar su petición de reconteo de votos.

Tres días después, el CNE dio respuesta. Del total de actas presentadas, el órgano electoral descartó 20.534, puesto que entraban en una petición improcedente, según el Código de la Democracia, así que procedieron a revisar las 7.233 restantes, determinando que:

1.453 actas estaban repetidas.

5.409 actas no tienen ninguna inconsistencia.

340 actas ya habían sido identificadas "con novedades" y recontadas.

10 actas con inconsistencia numérica.

21 actas con falta de firmas.

Por lo tanto, el CNE decidió que solo serían revisadas 31 actas, las que tenían inconsistencia numérica y las que estaban con falta de firma.

Luego de la revisión de esas actas, el CNE ajustó los números, quedando: Pérez con 1.798.057 (612 votos más que los 1.797.445 anunciados inicialmente), Lasso con 1.830.172 (previamente tenía 1.830.045) y Arauz 3.033.791 (antes con 3.033.753 votos).

Protestas minoritarias

Ese mismo día, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) convocó a un paro nacional para continuar exigiendo el recuento de los votos; sin embargo, la respuesta ha sido minoritaria este lunes.

En la provincia de Azuay, un reducido grupo de personas cerraron durante unas horas, con montículos de tierra y piedra, la vía Cuenca-Girón-Pasaje, a la altura de la "Y" de Tarqui. En el lugar, encendieron fuego a algunas llantas.

#ATENCION | En el sector de la Y de Tarqui la vía se encuentra cerrada, como parte del paro nacional anunciado por seguidores del candidato Yaku Pérez. Tome precauciones pic.twitter.com/inWUVINuWo — El Nuevo Tiempo Cuenca (@NuevoTiempoCue) March 1, 2021

En la provincia de Cañar, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) también declaró movilizaciones y cierres de vías.

"El fraude es palpable y se lo puede comprobar, con la apertura de 31 actas Yaku Pérez sube 612 votos, si contamos las 20.000 actas podemos pasar a la segunda vuelta. Seguimos en la lucha por la democracia, unidos venceremos", dijo Pachakutik, movimiento que no descarta solicitar la nulidad de los comicios.

Las denuncias del movimiento

Pérez y Pachakutik denuncian al CNE de fraguar el fraude e incluso han acudido a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar una investigación al órgano electoral.

También han apuntado a un supuesto "pacto oligárquico" entre Lasso, su aliado del PSC Jaime Nebot y el expresidente Rafael Correa.

El exmandatario recordó que el CNE es manejado por una exmilitante de su partido Pachakutik (Diana Atamaint, su presidenta), mandato bajo el cual le impidieron su participación en estos comicios y dificultaron hasta el final la presencia del correísmo.