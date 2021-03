Reino Unido busca a una persona infectada con la variante brasileña del coronavirus que no dejó sus contactos

La agencia inglesa de salud o Public Health England (PHE, por sus siglas en inglés) anunció que está buscando a una persona infectada con la variante brasileña del coronavirus que no dejó sus contactos en un formulario después de hacerse una prueba de covid-19.

"El individuo no completó su tarjeta de registro de prueba, por lo que no se dispone de detalles de seguimiento. Por lo tanto, pedimos a cualquier persona que realizó una prueba el 12 o 13 de febrero y no ha recibido su resultado o tiene una tarjeta de registro de prueba incompleta, que llame al 119 en Inglaterra o al 0300 303 2713 en Escocia para obtener asistencia lo antes posible", reza el mensaje de las autoridades sanitarias.

Según los datos del domingo, en el país se registraron seis contagios con la nueva variante del coronavirus. La PHE informó que tres fueron confirmados en el condado inglés de Gloucestershire: dos eran miembros de una familia de South Gloucestershire con antecedentes de viajes al país latinoamericano, mientras que el tercero, que no está vinculado, es el caso que está siendo buscado. Mientras tantos, otras tres personas que dieron positivo a esa variante del covid-19, denominada 'P.1', residen en Escocia y también regresaron recientemente de Brasil, a través de París y Londres, comunicó el Gobierno regional.

"La identificación de esta nueva variante es preocupante, pero estamos tomando todas las precauciones posibles", afirmó la secretaria de Salud, Jeane Freeman.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!