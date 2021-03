Dimite una alta ejecutiva de Nike tras un escándalo por la reventa de zapatillas

La vicepresidenta y gerente general de Nike para América del Norte, Ann Hebert, dimitió este lunes tras más de 25 años de trabajo en esa compañía, anunció Nike en un comunicado. De momento se desconoce quién ocupará su cargo, pero la empresa ofreció anunciarlo en breve.

La renuncia de la alta ejecutiva se produjo tras un escándalo de reventa de zapatillas deportivas que involucra a su hijo de 19 años. Según reportó Bloomberg Businessweek la semana pasada, Joe Hebert utilizó la tarjeta de crédito de su madre y gastó de allí más de 100.000 dólares para adquirir 600 pares de zapatillas de edición limitada (Yeezy Boost 350 Zyon, de Adidas), para beneficiarse con su posterior reventa a través de la tienda en línea West Coast Streetwear.

Una portavoz de Nike detalló a CNBC que Ann Hebert renunció por su propia voluntad. La exejecutiva, por su parte, ya en 2018 había revelado a la compañía información relevante acerca del negocio de su hijo, aseverando que no había de por medio conflicto de intereses o violación alguna de las políticas de la empresa. Asimismo, aseguró entonces que West Coast Streetwear no había accedido a información privilegiada y no tenía ninguna relación comercial con Nike, incluyendo la compraventa directa de productos de la marca.