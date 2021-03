El papa Francisco confirma su viaje a Irak a pesar del reciente ataque con misiles en una base aérea del país

El papa Francisco ha confirmado este miércoles que seguirá adelante con su viaje a Irak, planificado para este 5 de marzo, a pesar del ataque con misiles sufrido este martes por la base aérea iraquí de Ain al Asad, que alberga tropas estadounidenses, así como fuerzas iraquíes.

"Pasado mañana, si Dios quiere, iré a Irak para una peregrinación de tres días. Desde hace tiempo he querido conocer a esa gente que tanto ha sufrido", dijo el pontífice durante su audiencia semanal. "Irak no puede esperar. Esperaba a Juan Pablo II y se le prohibió ir. No se puede desilusionar a un pueblo por segunda vez", argumentó.