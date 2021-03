EE.UU. prohibe la exportación de artículos de defensa a Rusia y Moscú señala que no ha recibido sus armas desde la Segunda Guerra Mundial

"Las sanciones de EE.UU. contra nuestro país anunciadas el martes, en relación con la exportación de armas, son desconcertantes, ya que no se realizan envíos de armas desde EE.UU. a Rusia", comentó una organización gubernamental rusa.

El Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia ha mostrado su desconcierto hacia el hecho que EE.UU. haya prohibido la exportación de artículos de defensa al país euroasiático en el marco de las sanciones impuestas por el caso del opositor ruso Alexéi Navalny, ya que Moscú no ha recibido armas norteamericanas desde la Segunda Guerra Mundial, informa TASS.

"Las sanciones estadounidenses contra nuestro país anunciadas el martes, en este caso particular, en relación con la exportación de armas, son desconcertantes, ya que no se realizan envíos de armas desde Estados Unidos a Rusia y, por supuesto, no se planean", destacaron desde el servicio de prensa de la organización gubernamental.

Asimismo, el servicio subrayó que la última entrega de productos de defensa de EE.UU. fue realizada durante el período de la Segunda Guerra Mundial. "Para mayor exactitud histórica, la última vez que se entregó un equipo militar a nuestro país desde Estados Unidos se realizó durante la Gran Guerra Patria bajo el programa de la ley de Préstamo y Arriendo, cuyo final fue anunciado por el presidente Truman el 21 de agosto de 1945", añadieron.

Por su parte, el experto del Consejo ruso de asuntos internacionales Andrei Frolov comentó a RBC que el complejo militar-industrial ruso es independiente de los suministros estadounidenses, por lo que no supone una amenaza alguna para la industria.

Además, el director del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías Ruslan Pújov explicó a RBC que las sanciones no impiden que EE.UU. implemente grandes contratos si la participación de las compañías de defensa rusas, incluso a pesar de que estar sancionadas, es inevitable. Como ejemplo, citó la situación de la principal entidad de exportación de armas Rosoboronexport (sancionada) que tenía que firmar un contrato para vender helicópteros rusos para el Ejército afgano, pero con el dinero del Departamento militar estadounidense. "Los estadounidenses retiraron a Rosoboronexport de las sanciones durante el momento de la firma del contrato y luego la volvieron a incluir", agregó Pújov.

El 2 de marzo, la Unión Europea dictó nuevas sanciones personales contra ciudadanos rusos por el caso Navalny. Las medidas se impusieron contra altos cargos relacionados con el encarcelamiento del activista.

Poco después, también EE.UU. anunció sanciones individuales, así como restricciones comerciales y de visado contra Rusia, en respuesta por el envenenamiento y encarcelamiento del opositor. Las medidas afectan a siete altos funcionarios rusos, así como a varias entidades supuestamente involucradas en la producción de agentes biológicos.