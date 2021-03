"A todas las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres": el insólito discurso machista de un concejal ultraderechista en España

Rafael Azor, portavoz de Vox en la localidad granadina de Baza, se expresó contra el Día Internacional de la Mujer, porque cree que es una celebración liderada por "mujeres que no son mujeres".

El portavoz del partido ultraderechista Vox en la localidad española de Baza (Granada), Rafael Azor, ha causado controversia en su país por las afirmaciones con las que explicó su oposición a la celebración del Día Internacional de la Mujer, durante su intervención en el último pleno municipal, realizado de manera telemática.

Azor aseguró que no apoyaba las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer porque, a su entender, no representan a "la mujer real": "Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres", comentó el concejal granadino al respecto.

A lo largo de su discurso machista, comparó también el desempeño de las mujeres en el deporte con el de los hombres. "Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer, y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer", afirmó el edil ultraderechista, poniendo como ejemplo "el toreo, el fútbol y muchos otros".

"No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente [digo] que el rendimiento de un equipo de hombres no es el mismo que el de una mujer", insistió Azor frente al resto de participantes en la sesión.

Pero la parte más polémica de sus discurso aún estaba por llegar. Preguntado directamente acerca de "qué es el género", el portavoz de Vox desplegó una insólita respuesta, recurriendo a lo que seguramente consideró un ejemplo clarificador: "Yo creo que a todas las mujeres les gusta que las piropeen, a no ser que amarguen", manifestó, ante el pasmo general.

"Si a una mujer resulta que la está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropeen –continuó Azor– Pero a todas las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres".

Desautorizado por su propio partido

El discurso de este concejal granadino ha sido ya desautorizado por la directiva regional de su propia formación, que estima que sus declaraciones "no están en absoluto en consonancia con el ideario político" de VOX. "Y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino", añaden.

Además, según el comunicado en el que se desmarcan de lo dicho por su edil, "VOX va a iniciar un proceso interno para determinar si sus declaraciones han contravenido los estatutos" de la formación.

"En el caso de haber sido así, se aplicará lo estipulado en el régimen sancionador de nuestros estatutos", aseguran desde la dirección provincial del partido.