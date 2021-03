"Una calculada campaña de difamación": Meghan Markle responde a las acusaciones de intimidación formuladas por sus exasistentes

Los abogados de los duques de Sussex acusan a The Times, que difundió la denuncia, de "usar el Palacio de Buckingham para difundir información completamente falsa".

Cinco días antes de la emisión de la muy esperada entrevista de Meghan Markle y el príncipe Enrique con Oprah Winfrey, el periódico británico The Times informó sobre una denuncia formulada por empleados del Palacio de Kensington sobre un supuesto acoso laboral y prácticas de intimidación por parte de la duquesa de Sussex.

Según fuentes del medio, Markle enfrenta una denuncia por intimidación presentada por uno de sus asesores cercanos cuando era ella miembro de la familia real, cosa que su oficina ha refutado enérgicamente.

El diario publicó extractos de un correo electrónico de Jason Knauf, exsecretario de prensa de la pareja. En la misiva, que está fechada en octubre de 2018, se queja este de que la duquesa despidió a dos asistentes personales y "socavó la confianza" de un tercer miembro del personal. Según una fuente de The Times, el príncipe Enrique supuestamente le suplicó a Knauf que no difundiera esa información.

"La situación es muy grave"

La carta iba dirigida a Simon Keyes, por entonces secretario del hermano mayor de Enrique, el príncipe Guillermo (quien con su esposa, Kate Middleton, había compartido anteriormente el Palacio de Kensington con los duques de Sussex). Se decía allí que Samantha Carruthers, quien estaba a cargo de reclutar a los empleados del palacio, coincidía en que "la situación es muy grave".

Según el periódico, Knauf hizo la denuncia en un intento de proteger a empleados del palacio que supuestamente fueron intimidados por la duquesa de Sussex, a veces hasta las lágrimas, a su decir. Un asistente que anticipaba un enfrentamiento con Meghan, supuestamente le dijo a un colega: "No puedo dejar de temblar".

A las fuentes de The Times, al parecer, les preocupa que la situación no haya sido investigada y que no se haya hecho nada desde entonces para proteger al personal ante un posible acoso por parte de un miembro de la familia real. Sostienen que decidieron hablar al respecto, anticipándose a la entrevista de Meghan y Enrique con Oprah Winfrey, para que el público conozca un punto de vista diferente.

"Información engañosa y dañina"

Por su parte, un portavoz de Meghan Markle calificó las recientes acusaciones como "una calculada campaña de difamación, basada en información engañosa y dañina".

"No es una coincidencia que las distorsionadas acusaciones de hace varios años, destinadas a socavar [la imagen de] la duquesa, se estén difundiendo en medios británicos poco antes de que ella y el duque hablen abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años", aseveró el representante de la pareja.

La propia duquesa dejó saber, a través de su portavoz, que está "entristecida por el ataque" en su contra, especialmente al considerar que ha sido "blanco de acoso" cuando ella además apoya a personas con experiencias similares. "Ella está decidida a continuar su trabajo, generando compasión en todo el mundo, y seguirá esforzándose por dar el ejemplo de hacer lo correcto y bueno", concluyó el vocero.

A su vez, los abogados de la pareja acusaron a The Times de "usar el Palacio de Buckingham para difundir información completamente falsa" como preámbulo a su entrevista con Oprah Winfrey.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham, en una declaración del todo inusual, se declaró "muy preocupado" por el informe de The Times y anunció que investigará las acusaciones contra Meghan Markle, reseña The Guardian.