Embriaguez, sedantes, irrespeto hacia subordinados, abuso sexual: un largo informe desacredita al exmédico de la Casa Blanca

Miembro hoy de la Cámara de Representantes de EE.UU. por el estado de Texas, a Ronny Jackson se le imputa "comportamiento inapropiado" mientras se desempeñó, entre 2013 y 2018, como médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca, informa NBC, que cita un informe elaborado por un inspector general del Pentágono, todavía no publicado.

El documento, basado en entrevistas con excolegas de Jackson, sostiene que este se comportó entonces de forma abusiva hacia sus compañeros de trabajo, menospreciándolos y humillándolos. Jackson, se dice allí, les gritaba a sus subordinados sobre asuntos triviales, mientras se focalizaba en ganarse el favor del presidente.

Además, se le incriminan casos de abuso sexual e ingesta excesiva de alcohol y sedantes, incluso durante largos viajes al extranjero, algo que podría haber perjudicado el tratamiento que indicaba a altos funcionarios estadounidenses.

A título de ejemplo, el informe recoge un caso ocurrido durante un viaje a Manila, la capital de Filipinas, en 2014. Supuestamente Jackson, médico por entonces del mandatario Barack Obama, llamó a la puerta de una mujer subordinada y, evidentemente borracho, le dijo que la necesitaba. Ella tomó esas palabras como "un comentario sexualmente inapropiado", ya que, así dijo, "cuando un hombre borracho viene a tu habitación y dice 'te necesito', su mente se va a lo peor".

Por su parte, el congresista republicano niega todas las acusaciones y alega que los demócratas hacen uso de ese informe para "repetir y repetir ataques falsos" contra su integridad.

"...Rechazo rotundamente cualquier acusación de haber consumido alcohol mientras estaba de servicio. También niego categóricamente cualquier insinuación de que haya sido yo de alguna manera sexualmente inapropiado en el trabajo, fuera del trabajo o en cualquier lugar, con cualquier miembro de mi personal o cualquier otra persona", afirmó.

"No me he comportado ni me comportaré jamás de forma que socave la sinceridad con la que presto mi juramento a mi país o a mis electores", aseveró Jackson.