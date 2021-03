'Lady Prole': la polémica explicación de una voluntaria mexicana que denegó el acceso a la vacuna a una señora mayor (VIDEO)

Un video, ampliamente difundido en redes sociales, muestra a una joven encargada de aplicar vacunas contra el covid-19 a personas mayores en la localidad mexicana de Puerto Vallarta negándole el acceso a una mujer que se presentó sin cita para recibir su dosis.

"Si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto", afirmó la joven, explicando que quien accede de esa manera al fármaco, "le roba la vacuna a la prole".

Esta explicación pareció molestar a un hombre presente en la escena, que no aparece en la imagen, pero cuya voz sí se escucha en la grabación. Este sujeto le pide repetidamente a la joven que "no politice" la situación. "Aquí no hay prole, señorita, aquí hay gente mayor", le dice.

Una de las razones por las que se ha viralizado la actuación de esta joven, que aparentemente forma parte de los llamados 'servidores de la nación' que apoyan la campaña de vacunación en México, es el uso de términos como "ricos" y "prole" en su argumentación, que ha sido objeto de abundantes críticas.

Tanto es así que los usuarios de las redes sociales han acabado refiriéndose a ella como 'Lady Prole', y creando con este sobrenombre un 'hashtag' específico para esta polémica en particular.

División de opiniones

En el estado de Jalisco se han registrado varios casos de personas mayores que acuden a vacunarse sin tener cita previa o se presentan en municipios distintos al de su residencia. La escena recogida en este video refleja al parecer una de estas situaciones, por los que muchos aplaudieron la firmeza con la que su protagonista negó el acceso a la señora que lo solicita.

Felicidades a #LadyProle hiciste lo correcto FUERA personas con dinero q creen deben tener la prioridad sobre otras personas y quieren saltarse la fila.Todos a esperar turno.Aquí la exhibición es para gente gandalla y mezquina, no la servidora de la nación que actuó bien. — Shion (@ChicShion) March 2, 2021

Según entiendo la persona a la que llaman #LadyProle no dejó que se colara una persona. Tal vez no eran las formas pero tampoco veo que estén lucrando con las vacunas.¿Por qué se le está sacrificando por eso? — Pim Red (@ppiimmiieenntt) March 2, 2021

Otros usuarios, en cambio, reprocharon a la joven servidora de la nación su actitud y el vocabulario empleado en su explicación.

Make no mistake:El caso de #LadyProle es muy serio.Refleja claramente los pródomos de la “lucha social” que se avecina: “prole vs ricos” (casi dice lumpen la sierva de la Nación).Los siervos son el estado embrionario de un Khmer Moreno que hará mucho daño.Guarden este tuit. — Xavier Tello (@StratCons) March 2, 2021

Ahora los " siervos de la nación " ya se sienten cadeneros de antro. Según te "ven", rico o" prole", te permiten vacunarte o no.Si te ven facha de rico, es que le vas a "robar" una vacuna a la "prole".Gravísimo. #LadyProle — El Ama De Casa (@ElAmaDeCasa1) March 2, 2021

Otros usuarios, en cambio, criticaron la manera en que la joven se expresó y los términos a los que recurrió para justificar su negativa, pero consideran al mismo tiempo que hizo lo correcto al no permitir que una persona se vacunara donde no le correspondía hacerlo.

La “servidora de la Nación” apodada como #LadyProle, hizo lo correcto de manera incorrecta.Sí hay que respetar los tiempos y protocolos en la distribución de las vacunas y que esta se haga de forma ordenada. Pero su forma de expresarlo y su actitud, son lamentables. — Gabriela Vives (@AGabrielaVives) March 2, 2021

"Hizo lo correcto de manera incorrecta", resumió una tuitera al respecto.