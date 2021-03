VIDEOS: Activistas de Greenpeace pintan de verde un avión en Francia para exigir mejores políticas medioambientales

Durante la mañana de este 5 de marzo, un grupo de activistas de Greenpeace eludió las instalaciones de seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle de París y pintó de verde parte del fuselaje de un Boeing 777 de Air France que se encontraba fuera de servicio en ese momento, con el objetivo de exigir menor tráfico aéreo y mejores políticas medioambientales por parte del gobierno.

En uno de los videos publicados por Greenpeace France en su cuenta de Twitter se puede ver a varios activistas aproximándose a la aeronave con cubetas de pintura y largos rodillos. El secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, respondió a esta acción con un tuit que contenía solo dos palabras: "¿Proceso penal?".

Según Greenpeace, esta acción se llevó a cabo porque las innovaciones tecnológicas propuestas en el sector del transporte aéreo no bastarán para hacer frente a los retos del cambio climático y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Para la organización ecologista, la única solución viable en estos momentos es la reducción de vuelos.

"Sea cual sea el avión 'verde' que se nos ofrezca, no proporcionará una solución milagrosa para absorber el volumen y el crecimiento del tráfico aéreo que experimentamos antes de la crisis de covid, debido en particular a los problemas de disponibilidad de recursos (tierra, biomasa, electricidad renovable, etc.) y competencia con otros usos y sectores", declara Greenpeace desde su sitio web.