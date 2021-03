Piden a periodistas australianos que no llamen "pedófilos" a los depredadores sexuales infantiles

Un productor de ABC explica en un correo electrónico que este término puede "disuadir" a aquellas personas que no hayan cometido delitos a la hora de buscar ayuda.

Algunos periodistas de la cadena ABC en Tasmania (Australia) han manifestado su descontento luego de que se les aconsejara que "eviten" referirse como "pedófilos" a los depredadores sexuales infantiles —incluidos aquellos que han abusado de niños durante muchos años y han sido acusados— para no "disuadir" a las personas con pedofilia que no hayan cometido delitos de buscar ayuda, informa The Australian.

En un correo electrónico enviado esta semana al personal, un productor senior anónimo de ABC explicó que el Servicio de Apoyo contra la Agresión Sexual había "mencionado sus preocupaciones" sobre la descripción como pedófilo del exenfermero James Geoffrey Griffin, quien se suicidó en 2019 mientras afrontaba múltiples cargos relacionados con abuso sexual infantil y producción de material de explotación infantil.

El correo advierte que se debe evitar el término, "a menos que sepamos que tiene un diagnóstico clínico de pedofilia" y, en su lugar, utilizar la denominación "agresor/depredador sexual en serie o un abusador sexual de niños y jóvenes". La razón es que que hay muchos pedófilos o "personas con pedofilia" que "no actúan según esos impulsos" —especialmente si "buscan y reciben ayuda psicológica profesional"— por lo que llamar pedófilos a individuos como Griffin podría "disuadirlos" de buscar esta ayuda, aumentando "las probabilidades de que abusen de los niños", explicó el productor.

Según The Australian, el correo electrónico "preocupó y enfureció" a algunos reporteros, así como a activistas contra el abuso de menores. Por su parte, ABC declaró al periódico que la palabra 'pedófilo' no había sido prohibida, y que la intención era simplemente transmitir al personal la información del Servicio de Apoyo contra la Agresión Sexual.

