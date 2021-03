Escándalo en Ecuador por la reunión privada de Yaku Pérez con un juez del TCE, órgano en el que presentó un recurso por presunto fraude electoral

Desde el organismo electoral marcaron distancia y citaron un artículo del reglamento interno que señala que "los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales".

En Ecuador se ha desatado un escándalo por el encuentro privado que habría sostenido el candidato presidencial Yakú Pérez con un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo al que el político acudió el pasado lunes para interponer un recurso por presunto fraude electoral en su contra.

La reunión privada fue revelada por La Posta, que sustentó la información con un video. Según el medio, el encuentro de Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), fue con el juez del TCE Ángel Torres y este se llevó a cabo en un edificio al norte de Quito, la capital ecuatoriana, durante más de hora y media.

El medio muestra fotografías en las aparecen Pérez, su pareja, Manuela Picq, junto con un individuo que porta un maletín; así como imágenes del vehículo oficial empleado por el juez Torres y un auto policial en el que, supuestamente, se movilizó el candidato de Pachakutik.

Yaku Perez, Manuela Picq, un hombre con maletín y el juez del TCE Ángel Torres. Reunión secreta ayer por la noche.El reporte en @LaPosta_Ecu aquí completo:https://t.co/7Gg4ff7KiRpic.twitter.com/DX7vRU9qMH — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) March 4, 2021

Este encuentro se da a pocos días de que Pérez introdujera el recurso ante el TCE, que busca dejar sin efecto una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que autorizó la revisión de solo 31 actas electorales de los comicios del 7 de febrero, de las más de 27.000 presentadas por Pachakutik para que se hiciera un recuento.

Pérez y el movimiento indigenista denuncian que hubo un supuesto fraude en su contra, que le impidió avanzar a la segunda vuelta de los comicios presidenciales. El balotaje se llevará a cabo el 11 de abril, y por ello, el candidato pide un recuento de los votos en varias provincias del país, que le ha sido negado por el CNE, tras analizar los documentos presentados para sustentar la solicitud.

Según los resultados del órgano electoral, al balotaje pasaron Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y la diferencia de votos entre este último y el aspirante de Pachakutik es de 31.115.

Pronunciamiento del TCE y la Policía

El primero en pronunciarse tras la divulgación de la información fue el TCE. El organismo señaló en un comunicado que "no ha conocido y menos autorizado reunión alguna".

Asimismo, alegó que desconocía "los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido" las conversaciones.

Aunado a ello, el organismo citó parte del artículo 12 del Reglamento de Trámites del TCE, que reza: "Los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión".

Por lo tanto, el tribunal indica que, "las circunstancias, acuerdos y/o efectos de posibles reuniones" no autorizadas, "les corresponde de manera exclusiva a los participantes", destacando que es "responsabilidad individual y personal" del juez.

La Policía Nacional del Ecuador también hizo un pronunciamiento para justificar el uso de un auto de la institución para este encuentro.

ACLARACIÓN👇Ante las especulaciones de videos que circulan en redes sociales,@PoliciaEcuador informa que dentro de las coordinaciones con @cnegobec, es brindar seguridad a todos los candidatos durante todo el proceso electoral, para garantizar la integridad de los mismos. pic.twitter.com/1rdoyjqGIP — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 4, 2021

Según indicó el organismo policial, dentro de las coordinaciones con el CNE está la orden de "brindar seguridad a todos los candidatos durante todo el proceso electoral, para garantizar la integridad de los mismos".

"Saludo casual"

En la tarde noche de este jueves, luego de horas de haberse extendido el escándalo, Pérez se refirió al tema, a través de su cuenta en Twitter.

En sus redes, el político dijo que no se trató de una "reunión secreta", sino de un "saludo casual", y aseguró que "los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes".

Nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es “reunión secreta”.los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Pedimos algo justo, #transparencia. Que se abran las urnas. #abranlasurnas#fraude — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) March 4, 2021

Además, reiteró su pedido a organismos electorales: "Transparencia. Que se abran las urnas".

Torres, por su parte, habló este viernes con La Posta. En sus declaraciones, el juez afirmó que había sido un "encuentro casual", que duró alrededor de hora y media, e insistió en que "no hubo una reunión previamente acordada". Según su versión, en la sesión privada con Pérez solo hablaron de cuestiones académicas y de la economía del país, por lo que no tenía "nada que esconder" ni de lo que arrepentirse.

"No resulta muy coherente que yo acuda a una reunión secreta en el vehículo institucional y, además, acompañado de una persona de la Policía Nacional", se excusó el juez.

Añadió que no contempla renunciar a su cargo por este hecho e insistió en que no ha incurrido "en ninguna infracción, que pudiese implicar un llamamiento a un juicio penal". Sin embargo, dijo que no tendría "ningún inconveniente" en colaborar en caso de que se abra una investigación en su contra.

Desde Pachakutik

El movimiento Pachakutik, a través de un comunicado firmado por su coordinador nacional, Marlon Santi, acusó al portal La Posta de realizar una "persecución" contra Pérez.

"El portal digital La Posta está integrado por comunicadores que se han identificado como partidarios del candidato banquero Guillermo Lasso, y es evidente que vienen desarrollando, por encargo de sectores interesados, actos de persecución", dice Pachakutik.

Lo que han dicho Arauz y Lasso

Al conocerse la información sobre este encuentro, Arauz señaló: "A espaldas de los ecuatorianos, la institucionalidad democrática de nuestro país vive momentos oscuros".

Asimismo, el abanderado del correísmo consideró que "las peleas entre políticos continúan, con complicidad de jueces".

Por su parte, Lasso, según La Posta, manifestó: "Quien exige transparencia, y dice defender la democracia, no se reúne en secreto con los jueces electorales. Es inconcebible un episodio así, a menos de que se quiera lograr en los tribunales lo que no se dio en las urnas".