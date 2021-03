El rover Perseverance utiliza el mismo procesador que los iMacs en la década de 1990 (pero hay un motivo)

El rover Perseverance, que el pasado 18 de febrero se posó con éxito sobre la superficie de Marte, funciona con un procesador PowerPC 750, el mismo que se usaba en el mítico iMac G3 de Apple de 1998 antes de que la compañía se pasara a los chips de Intel en 2005, informa New Scientist.

El procesador de un solo núcleo a 233 MHz, que también se utiliza en el rover Curiosity, cuenta con solo 10,4 millones de transistores, más de 1.000 veces menos que un teléfono inteligente de hoy en día.

Resistente a la radiación

A pesar de ello, el principal motivo para utilizarlo es su fiabilidad. El rover está impulsado por una variante del procesador resistente a la radiación denominada RAD750, que cuesta más de 200.000 dólares y es capaz de soportar una radiación de entre 200.000 y 1.000.000 de radios y temperaturas de entre -55 y 125 grados Celsius, lo que le permite operar en condiciones extremas como las de Marte.

De hecho, el mismo procesador RAD750 se utiliza en alrededor de 100 satélites que orbitan la Tierra, así como en la nave espacial Orión de la NASA.

Matt Lemke, subdirector de aviónica de Orión, explicaba a The Space Review en 2014 que, aunque comparado con el Intel Core i5, este procesador "es mucho más lento", y probablemente "no sea más rápido que su teléfono inteligente", no se trata tanto de la velocidad como "de la robustez y la fiabilidad". "Tengo que asegurarme de que siempre funcionará", subrayó.

