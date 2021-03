VIDEO: Un oficial de Policía estrangula y golpea a un perro en EE.UU.

Un oficial de Policía estranguló y golpeó a un perro en Salisbury (Carolina del Norte, EE.UU.), según las imágenes de un vídeo publicado en YouTube.

En la grabación se observa cómo el agente se dirige hacia un hombre cuando, de repente, el can baja del vehículo corriendo. El policía grita una orden y el animal se detiene, mientras saca una correa y la coloca en el cuello en contra de su voluntad.

Acto seguido, el uniformado levanta al Pastor alemán con la cuerda y lo lleva hasta el automóvil, arrojándolo en su interior. En ese momento, le ordena que permanezca sentado y le golpea con la mano antes de ponerle nuevamente la correa alrededor del cuello.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Según informó este miércoles la agencia AP, se trata de un entrenamiento de perros policía y de momento, se desconoce la fecha del video.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes en la que estuvo presente el animal, llamado Zuul, el jefe de Policía de Salisbury, Jerry Stokes, aseguró que el can no resultó herido ni aturdido. Asimismo, el perro fue separado del agente, cuya identidad no ha sido revelada.

Protesta de los animalistas

Si bien Stokes no valoró el comportamiento del policía implicado, afirmó que los perros están adiestrados para ser utilizados contra sospechosos de delitos, subrayando que "cuando un can no cumple con las órdenes del guía, este está entrenado para corregirlo".

Tras difundirse las imágenes, la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) protestó este viernes frente al departamento de Policía para exigir justicia al respecto y pedir que despidan al oficial por presuntamente haber cometido una "violación de la ley estatal".

A raíz del incidente, una agencia externa ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el departamento de Policía de Carolina del Norte ha comenzado una revisión de sus pautas de entrenamiento en canes.

