"Los datos se ven bastante bien": Fauci evalúa positivamente la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19

Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de EE.UU., ha expresado su opinión sobre las vacunas contra el coronavirus desarrolladas en Rusia y en China, y no ha ocultado su optimismo en relación al remedio ruso Sputnik V.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país norteamericano enfatizó que los datos que conocen sobre Sputnik V "son bastante buenos". "No tengo suficiente información sobre los chinos, porque tienen dos o tres vacunas diferentes. Por lo tanto, no he monitoreado de cerca su efectividad, pero los datos rusos se ven bastante bien", indicó en una entrevista con la cadena griega Skai.

Fauci también señaló que su preocupación sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas occidentales es "mínima", ya que las pruebas realizadas en EE.UU. con Pfizer y Moderna han demostrado que tienen "una efectividad de entre el 94 % y el 95 %" y poca reactividad.

Asimismo, recordó que después de la primera dosis, hay "algo de dolor en el brazo" que dura aproximadamente 24 horas, mientras que los síntomas después de la segunda dosis son algo mayores y pueden incluir "fatiga, dolor, escalofríos y quizás una ligera fiebre". Sin embargo, estos efectos secundarios también suelen desaparecer al cabo de 24 horas, subrayó el epidemiólogo, si bien admitió que en algunas personas puede llevar "un poco más de tiempo".

Sputnik V, la segunda vacuna que más países aprobaron

Sputnik V se ha convertido esta semana en la segunda vacuna anticovid que más países han aprobado oficialmente tras adelantar a la de Pfizer. Un total de 45 naciones han autorizado el uso en sus territorios del preparado desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú.

El mayor número de aprobaciones de una vacuna a nivel internacional lo mantiene AstraZeneca (49), mientras que el cuarto lugar, después de Pfizer (43), lo ocupa Moderna (19), seguida por la china Sinopharm (18).

Entretanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzadoel procedimiento de revisión continua (rolling review) del fármaco ruso, en el marco del cual evaluará el antídoto para comprobar que se ajusta a los estándares de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad.

La vacuna Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones, a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud.

A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase del fármaco ruso, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es apto para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!