"No es miedo": López Obrador asegura que las vallas que cercan el palacio presidencial se deben a motivos de "seguridad"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este sábado que las vallas metálicas colocados alrededor del Palacio Nacional no están ahí por miedo, sino por motivos de "seguridad" en vísperas de la marcha del 8 de marzo, para prevenir posibles provocaciones, informan medios locales.

La colocación de vallas cerca de edificios como el Palacio Nacional y el Palacio de Bellas Artes ha suscitado las críticas de varias organizaciones, colectivos feministas y usuarios de las redes sociales.

"Que no se confunda, no es miedo. No es por eso que se ponen las vallas. Es para que no haya provocación", destacó el mandatario durante un discurso en el estado de Yucatán. El presidente explicó que la medida es de carácter preventivo, ya que en el pasado lanzaron explosivos contra la puerta del edificio.

El Gobierno sale al paso de las críticas y argumenta que quiere garantizar la seguridad de los edificios y de las personas, incluidas quienes salen a manifestarse. "No queremos heridos entre las fuerzas de seguridad pública ni entre las mujeres. Debemos proteger nuestros monumentos históricos. Cuando se pinta Bellas Artes, el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedir autorización. No se puede estar afectando a la cantera de estos edificios que tienen siglos", añadió López Obrador.

Asimismo, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, calificó en su cuenta de Twitter la colocación de las vallas de "muro de paz". "El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones", escribió.

