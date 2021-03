López Obrador revela que se retirará de la política cuando termine su mandato en 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha revelado que se retirará de la política cuando su mandato toque a su fin en 2024, según lo declaró este sábado durante una rueda de prensa en Maxcanú, en el estado oriental de Yucatán.



"Yo voy a estar hasta 2024, no hay reelección", aseveró el mandatario, no sin recalcar que su decisión tiene que ver con sus principios y convicciones. "Voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional", añadió.

López Obrador señaló que una vez finalice su presidencia no volverá a implicarse en asuntos públicos. "Yo me jubilo por completo, entonces si ya me voy a ir a Palenque, Chiapas, a finales del 2024", concluyó el presidente mexicano, que subrayó la necesidad no dejar ningún proyecto inconcluso al término de su sexenio, incluido el Tren Maya, uno de cuyos tramos inauguró este sábado cuando hizo estas declaraciones.

En junio de 2020, López Obrador inauguró las obras del Tren Maya, un proyecto turístico de transporte ferroviario que conectará los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Yucatán. Según el mandatario, esta obra de desarrollo en el sureste mexicano crearía unos 80.000 empleos directos durante su construcción.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!