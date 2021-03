"Brasil pide ayuda a gritos": la dura Carta Abierta a la Humanidad de un grupo de personalidades contra Bolsonaro

Un grupo de personalidades de Brasil dio a conocer una Carta Abierta a la Humanidad en la que acusó al presidente Jair Bolsonaro de genocidio por considerar que su manejo de la pandemia colapsó el sistema sanitario, se basó en la negación de la ciencia y pone en riesgo al mundo entero por las mutaciones del virus.

"Brasil pide ayuda a gritos. Los brasileños comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ocupa la Presidencia de Brasil, junto a una banda de fanáticos movidos por la irracionalidad fascista", acusa la misiva que comienza con una cita de la filósofa alemana Hanna Arendt: "Vivimos tiempos oscuros, en los que los peores han perdido el miedo y los mejores la esperanza".

El escrito agrega que Bolsonaro, "este hombre sin humanidad, niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder".

CARTA ABERTA À HUMANIDADE https://t.co/EKfK1Kpksx — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) March 8, 2021

Por eso, señala, Brasil sufre hoy el colapso intencionado del sistema sanitario.

"El abandono de la vacunación y de las medidas preventivas básicas, el estímulo a la aglomeración y la ruptura del confinamiento, combinados con la ausencia total de una política sanitaria, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus y ponen en riesgo a toda la humanidad. Observamos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas", se denuncia en una de las partes más duras de la carta.

"El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro ya no es sólo una amenaza para Brasil, sino una amenaza global", advierte al hacer un llamado a organismos nacionales, a la Organización de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional para que condene "la política genocida de este gobierno que amenaza a la civilización".

Abandono

La carta, que ha sido firmada hasta ahora por más de 100.000 personas, entre ellas los cantautores Chico Buarque, Zélia Duncan, el escritor Frei Betto, el filósofo Leonardo Boff, el excanciller Celso Amorim y el sacerdote Julio Lancelloti, entre otros, refleja el estado de alarma que se vive en Brasil, que con sus 11 millones de contagios y 265.000muertos, es el tercer país del mundo más afectado por el coronavirus, tan solo después de EE.UU. e India.

En otro mensaje, Boff advirtió que el texto, que fue elaborado por varias manos y cabezas, es fruto del desamparo.

"La pandemia está matando a nuestra gente. No sabemos a quién acudir, porque aquellos que podrían hacer algo no lo hacen. La aniquilación de nuestro pueblo equivale a seis guerras en Paraguay, en las que murieron 5.000 soldados brasileños", dijo.

El teólogo añadió que el miedo radica en el hecho de que "el instinto de muerte" de Bolsonaro puede, desde Brasil, afectar a toda la humanidad y, más directamente, a países vecinos por la cepa que mutó en el gigante suramericano.

"Ya invadió todo el país y llegó a Estados Unidos. Se trata de salvar vidas y de la humanidad misma en riesgo de no poder regenerarse totalmente. Es la razón ética y humanitaria que nos movió a publicar este manifiesto, traducido a varios idiomas. Te pedimos que firmes para crear las condiciones políticas para encontrar a alguien que valore la vida, no exalte la violencia ni sea indiferente ante la muerte de miles de compatriotas nuestros. Ya no quedan pañuelos para enjugar tantas lágrimas", señaló.