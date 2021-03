La pandemia como sacudón político: estos son los ministros de Salud que debieron renunciar en América Latina

A poco más de un año de haberse iniciado la pandemia del coronavirus en América Latina, puede decirse que la irrupción del covid-19 no solo ha traído una inédita emergencia sanitaria, millones de contagios, víctimas, la paralización de la economía y el aumento del desempleo. Además de estos graves estragos para la región, el Sars-CoV-2 se ha cargado a importantes políticos de renombre, que se vieron obligados a renunciar por su mala gestión ante la contingencia, o por haber protagonizado acciones reprochables.

De hecho, son muchos los Gobiernos latinoamericanos que cambiaron de ministros de Salud frente a la lluvia de críticas, y en algunos casos las modificaciones se produjeron en hasta dos oportunidades bajo la misma administración, con una diferencia de semanas. Entre los escenarios más llamativos, hay países que tuvieron cinco ministros en sus carteras sanitarias en menos de 12 meses.

A su vez, en varias naciones el colapso del sistema de atención hizo tambalear al Ejecutivo, que para calmar las aguas y sostener la gobernabilidad, optó por la dimisión de funcionarios. En otras, el contexto de desborde, desconfianza y los desacuerdos con los jefes de Estado motivaron las rupturas, nombrándose a nuevos sanitaristas para intentar mejorar la respuesta pública. Hasta ahora, en esta parte del continente americano hay al menos 18 dirigentes que debieron dejar sus funciones antes de tiempo, y los repasamos país por país.

Sudamérica

Argentina

El kirchnerista Ginés González García presentó su dimisión hace pocas semanas por pedido expreso del presidente, Alberto Fernández. Su partida se produjo tras darse a conocer que Horacio Verbitsky, un conocido periodista local, accedió a la vacuna Sputnik V solo por tener una buena relación con el ministro, recibiendo su dosis de forma privilegiada y sin respetar el mecanismo de inscripción regular. Luego, se supo que otros políticos y allegados al Ministerio también habían recibido sus dosis de manera similar, y hoy conforman un listado de 'vacunados VIP', nombre utilizado por la prensa local. Así, la cartera sanitaria quedó a cargo de Carla Vizzotti, exsecretaria de Acceso a la Salud.

Chile

A mediados de junio Jaime Mañalich debió abandonar su puesto, mientras este país del Cono Sur era uno de los más afectados por la pandemia en la región y crecían las críticas por la política de "cuarentenas dinámicas". También se produjo una fuerte polémica por el sistema con el cual la administración de Piñera contabilizaba los muertos por covid-19, ya que habían modificado al menos tres veces la metodología. Hoy, Salud es dirigida por Enrique Paris, quien está revirtiendo la mala imagen del Ministerio con una exitosa campaña de vacunación.

Brasil

El Gobierno de Jair Bolsonaro fue el más controvertido para afrontar la pandemia, luego de que el mandatario tildara al covid-19 de "gripecita" y se negara a aplicar el confinamiento a nivel nacional, siendo uno de los países con más infecciones y decesos. En medio de la saturación hospitalaria y funeraria en varios estados, Luiz Henrique Mandetta dejó su cargo en abril del 2020 por sus grandes diferencias con el jefe de Estado. Su reemplazante fue Nelson Teich, pero solo duró en el cargo hasta mayo, y fue sustituido por el general Eduardo Pazuello, quien ocupa el puesto en la actualidad.

Paraguay

Julio Mazzoleni presentó su dimisión la semana pasada, luego de que el Senado aprobara una declaración instándolo a renunciar. Su salida se produjo en medio de denuncias ciudadanas por falta de insumos médicos, escases de vacunas y el colapso del sistema sanitario, que desencadenaron importantes protestas en Asunción y una fuerte crisis política, sumando otras dimisiones en el Gabinete. De forma reciente, el Ejecutivo nombró a Julio Borba como reemplazante, tras desempeñarse como viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.

Bolivia

Bajo la Presidencia de Jeanine Áñez, quien llegó al Gobierno gracias al golpe de Estado contra Evo Morales, el país plurinacional tuvo la renuncia de Aníbal Cruz en abril, cuando empezaba a crecer la pandemia, alegando "motivos personales". A las pocas semanas, en mayo, fue removido del cargo el sucesor, Marcelo Navajas, tras ser arrestado por un caso de presuntos sobreprecios en la compra de respiradores.

María Eidy Roca, una cirujana y política designada como reemplazante, permaneció al frente del Ministerio hasta el cambio de administración. Durante la gestión de Añez, el país se caracterizó por el colapso sanitario y funerario, sumado a la falta de insumos. En noviembre, bajo el Gobierno de Luis Arce, asumió el cargo Édgar Pozo, pero debió abandonarlo en enero de este año por haber contraído covid-19. Hoy, la cartera es conducida por Yeyson Marco Auza, especializado en salud social y comunitaria.

Perú

En medio de crisis sociales, juicios políticos, cambios de gobierno y la emergencia sanitaria, donde el país andino fue uno de los territorios con más muertos por cantidad de habitantes, esta nación tuvo cinco ministros en menos de un año. Bajo el mandato de Martín Vizcarra, se le pidió la renuncia a Elizabeth Hinostroza Pereyra en marzo del 2020, cuestionada por su manejo de la pandemia al registrarse las primeras muertes. Luego, Víctor Zamora Mesía fue nombrado en el cargo, pero debió irse en julio, en medio de cuestionamientos de asociaciones médicas y huelgas de trabajadores sanitarios. Por su parte, Pilar Mazzetti Soler lideró el Ministerio hasta noviembre del año pasado, pero cuando Vizcarra fue destituido, su lugar en la cartera sanitaria fue tomado por Abel Salinas Rivas durante la corta administración de Manuel Merino, cuyo Gobierno duró menos de una semana.

Ya bajo la gestión del actual presidente, Francisco Sagasti, Mazzetti Soler recuperó su liderazgo en el Ministerio el 18 de noviembre, pero se vio obligada a renunciar tras conocerse que el exmandatario Vizcarra se había vacunado en octubre como voluntario, generando polémicas. Igualmente, también se supo que muchos legisladores planeaban una moción de censura contra la funcionaria, y se habría anticipado a una posible destitución. Así, desde el 13 de febrero, el ministro de Salud es Oscar Ugarte Ubilluz.

Ecuador

El 21 de marzo del 2020 Catalina Andramuño abandonó el Ministerio, denunciando que la administración de Lenín Moreno no había asignado los recursos suficientes para afrontar la emergencia, que todavía no mostraba su peor cara. En su carta de renuncia también lamentó que "los postulados técnicos y médicos para enfrentar al covid-19 no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno".

El cargo fue tomado por Juan Carlos Zevallos, un decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas. Y tan solo unos días más tarde, a inicios de abril, la ciudad de Guayaquil ocupó la atención de todo el mundo por tener cadáveres en plena calle, ante la saturación hospitalaria y funeraria. A fines de febrero de este año, Zevallos se vio obligado a renunciar tras quedar envuelto en un escándalo por privilegios en el otorgamiento de vacunas, para personas que no eran trabajadoras sanitarias. Entre los beneficiados, figura la madre del político. En su lugar, el 1 de marzo asumió Rodolfo Farfán, quien ya estaba en el Ministerio como viceministro de Atención Integral en Salud.

Centroamérica

Panamá

El presidente Laurentino Cortizo le pidió el cese a Rosario Turner, quien dejó el Ministerio en junio del 2020 y fue reemplazada por Luis Francisco Sucre, que era viceministro de esa misma cartera. Por esos días, esta era la nación con más muertes y contagios por coronavirus en América Central.

El Salvador

A fines de marzo del año pasado, en el primer tramo de la pandemia, Ana Orellana fue cesada del Ministerio, a tan solo cinco días de haberse decretado el estado de excepción. En este caso, el Ejecutivo tampoco dio demasiadas explicaciones sobre su salida. Acto seguido, el Gobierno de Nayib Bukele le dio el puesto a Francisco Alabi, hoy cuestionado por algunos medios locales por presuntos beneficios en compras de insumos médicos para allegados y familiares.

Guatemala

El Ejecutivo le pidió la renuncia a Hugo Monroy en junio, habiendo estado tan solo seis meses al frente del Ministerio. Su salida se produjo en medio de la preocupación generalizada porque se registraba, por primera vez, un conteo diario de 600 contagios. Así, la cartera de Salud Pública y Asistencia Social quedó a cargo de la doctora María Amelia Flores González.

Puerto Rico

El 13 de marzo renunció el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced mostrara su decepción por el manejo de la pandemia al registrarse los primeros infectados en la isla dependiente de EE.UU.. El puesto fue tomado de forma interina durante algunos días por Concepción Quiñones de Longo, para luego ser ocupado por el psiquiatra Lorenzo González Feliciano, un profesional con un vasto recorrido académico.

Falta por ver si estas administraciones de la región pueden mejorar su atención para el resto de la emergencia sanitaria, en un territorio con enormes falencias estructurales y donde la vacunación —excepto por Chile— avanza con lentitud. De lo contrario, es posible que veamos a más políticos cambiando de trabajo.

Leandro Lutzky

