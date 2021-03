Un arquero inglés explica por qué Diego Costa y Luis Suárez son los peores rivales que enfrentó

Ben Foster, portero del Watford F.C., equipo de la Championship, la Segunda División inglesa, que pasó la mayor parte de su carrera jugando en la Premier League, reveló en un video del canal The Cycling GK de YouTube del pasado martes, que Diego Costa y Luis Suárez han sido los rivales más peligrosos a los que se ha enfrentado.

Se le preguntó contra quién no le gustaba jugar, y Foster respondió que "Diego Costa, porque era una rata asquerosa, y solo gruñía y rascaba y no se iba. Estas solo y él no te daría ni un segundo de respiro".

"Y sabes qué, Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra él, te patearía, rascaría, haría cualquier cosa", explicó el arquero, además de catalogar a ambos como "vencedores natos". "Me encantan ese tipo de jugadores. Necesitas ese tipo de jugadores en tu equipo. ¡Animales!", puntualizó.

Luis Suárez pasó tres temporadas (2011-2014) en el Reino Unido como delantero del Liverpool, marcando 69 tantos en 110 partidos. Diego Costa jugó en el Chelsea, desde el 2014 hasta el 2017, metiendo 52 goles en 89 encuentros. Ben Foster guardó la portería de equipos tales como el Manchester United, el Birmingham City, el West Bromwich Albion entre los años 2007 y 2018. Desde la temporada 2018/19 cumple su segunda etapa en el Watford.