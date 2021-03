Greta Thunberg afirma que Biden no hace "lo suficiente" sobre el cambio climático y lo insta a "tratar la crisis climática como una crisis"

La activista sueca subrayó que las acciones de las autoridades "no se ajustan ni de lejos a la ciencia".

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg criticó la gestión de la crisis climática por parte del presidente estadounidense Joe Biden, subrayando que el mandatario no ha hecho "lo suficiente" para manejarla y le acusó de no estar "ni de lejos en línea con la ciencia" sobre el tema.

"Hay que mirar más bien a la ciencia y si sus políticas están en línea con el Acuerdo de París y con permanecer por debajo de 1,5 °C o incluso 2 °C, y entonces se puede ver claramente que, no, no se ajusta ni de lejos a la ciencia", afirmó este lunes en una entrevista al canal MSNBC. "No lo digo yo, sino que se trata de un análisis de los hechos", agregó la joven, de 18 años.

Desde que asumió el cargo, el demócrata se reincorporó al Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la temperatura global, nombró a John Kerry como el primer enviado presidencial especial para el clima del Consejo de Seguridad Nacional y deshizo algunos retrocesos de las políticas medioambientales de su predecesor Donald Trump.

Sin embargo, Thunberg declaró que aún queda mucho por hacer y llamó a las autoridades a "tratar la crisis climática como una crisis". "Ellos mismos han dicho que se trata de una amenaza existencial, y que es mejor que la traten en consecuencia, cosa que no están haciendo. Solo están tratando la crisis climática como si fuera una cuestión política entre otros temas", concluyó.

