El sindicato de futbolistas de Chile paraliza todos los torneos del país en rechazo a una decisión que "vulnera el sentido de competencia"

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) anunció este lunes que no se iniciarán los torneos profesionales del país en todas sus categorías en respuesta a una decisión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que afecta a la Segunda División, la tercera y última categoría profesional del balompié chileno.

En una declaración pública compartida en sus redes sociales, la Sifup expresó su desacuerdo, en concreto, con el otorgamiento de medio cupo de ascenso a la Segunda División. Esto significa que el campeón de dicha categoría no tendrá acceso directo a la Primera B, derecho que deberá disputar con el penúltimo equipo de este torneo, según explica el medio local Bío-Bío.

En votación unánime, la Asamblea Extraordinaria de Futbolistas decidió no comenzar los torneos 2021, en todas sus divisiones, hasta que el Consejo de Presidentes revierta la equívoca decisión de otorgarle medio cupo de ascenso a la Segunda, así como otros aspectos de la bases... — Sifup Chile (@sifup) March 8, 2021

El sindicato ha instado al Consejo de Presidentes a reconsiderar la nueva normativa porque considera que "atenta contra la ética y la esencia del deporte" y "vulnera el sentido de competencia", dejando a los futbolistas de esa división en condición de "inferioridad deportiva". Asimismo, expresó su entera disposición a "sentarse a la mesa y debatir" para buscar beneficios a "corto, medio y largo plazo".

"Hoy en día, y después de los valiosos cambios sociales que ha tenido nuestro país, es imperioso terminar con los abusos y las arbitrariedades. Y el fútbol no está al margen de eso, sobre todo con una División tan abandonada. La asamblea protegerá siempre a sus compañeros más vulnerados, que con esta decisión quedaban expuestos a una cesantía que no estamos dispuestos a tolerar", resalta el comunicado.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, aseguró en una entrevista televisiva que "hubo 100 % de aprobación para paralizar el fútbol" con el ánimo de presionar a que se revierta la medida, que advierte podría incitar a una crisis en la división. "No generar un atractivo en la Segunda División provoca que los equipos no quieran competir y, de hacerlo, no contratar jugadores", aseveró.