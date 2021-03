El Kremlin comenta los reportes del NYT sobre posibles ciberataques de EE.UU. contra Rusia

El Kremlin expresó este martes su preocupación por la reciente publicación del periódico The New York Times sobre los planes de EE.UU. de llevar a cabo ciberataques contra las redes de Rusia.

"Es una información alarmante, ya que un medio estadounidense bastante fidedigno no solo admite, sino anuncia la posibilidad de tales ciberataques", declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, agregando que "esto es nada menos que un ciberdelito internacional".

"Por supuesto, el hecho de que el medio admita la posibilidad de que EE.UU. pueda estar involucrado en este ciberdelito es motivo para nuestra extrema preocupación", enfatizó Peskov, quien recordó que Moscú declaró en repetidas ocasiones y sigue insistiendo en que "nunca ha tenido ni tiene ninguna relación con ninguna manifestación de tales delitos cibernéticos o ciberterrorismo".

El domingo, The New York Times informó, citando a funcionarios no identificados, que durante las próximas tres semanas Washington planea llevar a cabo una "serie de acciones clandestinas" contra las redes de Rusia. La acción sería una respuesta al reciente ciberataque del que fueron objetivo numerosas instituciones gubernamentales del país norteamericano y cuya autoría ha atribuido sin pruebas a 'hackers' rusos.

De acuerdo con el medio, los ciberataques estadounidenses deben ser "evidentes" para el mandatario ruso Vladímir Putin y los servicios de Inteligencia y militares del país, "pero no para el resto del mundo". Además, según los funcionarios, el ataque se combinaría con "algún tipo de sanciones económicas" contra Moscú, así como con una orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Joe Biden, que fortalecería la protección de las redes del Gobierno norteamericano para prevenir futuros 'hackeos'.