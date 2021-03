Reevaluación de fósiles de neandertales muestra que habrían desaparecido del noroeste de Europa hasta 20.000 años antes de lo que se pensaba

Un equipo internacional de científicos ha realizado una nueva datación por radiocarbono de fósiles en la cueva Spy (Bélgica) que ha demostrado con un 95 % de probabilidad, que los últimos neandertales desaparecieron del noroeste de Europa varios miles de años antes de lo que se pensaba, informa según un estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Esta nueva investigación estima que esta especie desapareció en Europa hace 44.000 o 40.000 años. Los estudios anteriores, que también utilizaron la datación por radiocarbono, indicaban que los últimos neandertales sobrevivientes en el noroeste de Europa, desaparecieron hace unos 24.000 años. Sin embargo, algunos científicos ponían en tela de juicio esta datación debido a algunos aspectos técnicos de este análisis de radiocarbono, por ejemplo, la contaminación del suelo.

Tom Highman, de la Universidad de Oxford, señala que la datación es crucial para la arqueología, "sin un marco cronológico fiable, no podemos entender la relación entre los neandertales y el 'Homo sapiens'. Cuando el 'Homo sapiens' entró en Europa hace unos 45.000 años, los neandertales empezaron a desaparecer. Estos nuevos métodos son muy importantes para investigar esta transición".

Científicos de las universidades de Oxford (Reino Unido), Leiden (Países Bajos) y Lieja (Bélgica), así como del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania), decidieron precisar las fechas y realizar nuevas dataciones por radiocarbono, tras haber desarrollado un método más confiable de preparación de muestras que solo se centra en un aminoácido, la hidroxiprolina, y que limita los efectos perjudiciales de elementos contaminantes.

Un secuenciamiento genético mostró que un hombro de un neandertal, anteriormente considerado de hace 28.000 años, resultó contaminado por DNA bovino, lo que según los científicos explica la errónea datación anterior.