Quién es Laura Richardson, propuesta para ser la primera mujer en dirigir el Comando Sur de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, nominó este lunes a Laura Richardson como aspirante a jefa del Comando Sur, y en caso de confirmarse, se convertiría en la primera mujer en dirigir esta unidad militar, que se encarga de los operativos en América Latina y el Caribe.

El anuncio se realizó en un acto en la Casa Blanca por la conmemoración del Día de la Mujer, donde también fue nominada Jacqueline Van Ovost para liderar el Comando Transporte. Si el Senado las aprueba, pasarían a ser la segunda y tercer mujer en estar a cargo de un comando en ese país, luego de que Lori Robinson dirigiera el Comando Norte entre 2016 y 2018. Estos puestos son identificados como cargos de cuatro estrellas.

Al respecto, Biden remarcó la importancia de que más mujeres ocupen posiciones de relevancia estratégica, para incentivar a otras: "Es difícil convertirte en algo que no puedes ver", subrayó. "Necesitamos que las niñas y niños pequeños que crecen soñando con servir a su país sepan que este es el aspecto que tienen las generales en las Fuerzas Armadas", añadió el jefe de Estado.

Según el diario The New York Times, los directivos del Pentágono ya planeaban estos ascensos antes del cambio de administración en Washington. Sin embargo, habrían retrasado las postulaciones ante la sospecha de que el entonces mandatario, Donald Trump, no aceptaría candidatos que no fuesen hombres blancos para ocupar esos puestos jerárquicos.

La general que podría coordinar a más de 1.200 militares

Laura Richardson, de 57 años, se desempeña desde 2019 como comandante general de la Formación Norte del Ejército, con sede en San Antonio (Texas), siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

En caso de sumar una estrella más a las tres que tiene actualmente, quedaría al frente de al menos 1.200 militares y civiles que deben cumplir los objetivos de Washington en Latinoamérica. El Comando Sur, encabezado por Craig Faller desde el 2018 y con sede en El Doral (Florida), en los últimos años aumentó su presencia en la región.

Así, si recibe el visto bueno del Capitolio, Richardson llegaría al cargo tras pasar más de 30 años en el Ejército estadounidense, habiendo ingresado en 1986. Esta uniformada se caracterizó desde pequeña por su gran afición a los helicópteros, y una vez dentro de las fuerzas norteamericanas pudo volar aeronaves del tipo Sikorsky UH-60 Black Hawk.

En cuanto a las incursiones militares de EE.UU. en el extranjero, Richardson participó de misiones de combate en Irak y Afganistán. Pero también tuvo otros roles políticos, siendo asesora en temáticas militares para el vicepresidente Al Gore (1993-2001).

Más tarde, en 2017, fue la primera de su género en lograr la posición de subcomandante del Comando de las Fuerzas Armadas de EE.UU., organismo que llegó a liderar al año siguiente de forma interina.

En el plano personal, está casada con otro teniente general de tres estrellas, llamado James Richardson, a quien conoció en la escuela de aviación. Ambos tienen una hija y una nieta.

