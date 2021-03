El padre de Meghan Markle rompe el silencio tras la entrevista: "No creo que la familia real británica sea racista en absoluto"

Thomas Markle puso en duda este martes las declaraciones de su hija durante la reciente entrevista con Oprah Winfrey en la que Meghan Markle aseguró que la familia real británica había expresado preocupación por el tono de la piel de su hijo Archie antes su nacimiento.

"Tengo un gran respeto por la realeza, y no creo que la familia real británica sea racista en absoluto", expresó el padre de Meghan en conversación con la cadena británica ITV, según recoge Reuters.

En su opinión, a diferencia de la sociedad británica, donde sí hay racismo es en la ciudad de Los Ángeles y el estado de California, donde se mudaron Meghan y su esposo, el príncipe Enrique, en enero de 2020.

"Lo de qué color será el bebé o qué tan oscuro será el bebé, supongo y espero que haya sido tan solo una pregunta tonta de alguien. Podría ser que alguien hiciera una pregunta estúpida, más que ser un racista total", comentó Thomas Markle.

"Toda esto sobre el color y qué tan oscuro es el bebé es una idiotez", resumió, aunque opinó que las acusaciones planteadas por su hija deberían ser investigadas.

Por otra parte, aseguró que se sintió abandonado por su hija mientras sufría de una afección que lo llevó a ser operado del corazón en 2018.

"También siento que ella me defraudó. Yo estaba en el hospital la última vez que hablamos, no volvimos a escuchar de ellos de nuevo, a ellos no les importaba si yo me hubiera muerto", expresó.

Por último, criticó a los duques de Sussex por ofrecer una entrevista tan polémica en momentos en que el príncipe Felipe, de 99 años, se encuentra hospitalizado tras una cirugía al corazón.

Meghan Markle y el príncipe Enrique "se excedieron demasiado" y "deberían haber esperado, considerando la edad de la reina y la edad de [el príncipe] Felipe", concluyó.

Previamente, Meghan Markle reveló que, cuando estaba embarazada de su primogénito Archie, en la familia real hubo "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera".

También quedó sorprendida cuando le dijeron que su hijo no iba a recibir el título de príncipe ni gozar de la protección del Palacio. El príncipe Enrique luego señaló que el miembro de la familia real que hizo comentarios racistas a raíz del nacimiento de su hijo no era la reina ni el príncipe Felipe.

