La actriz mexicana Daniela Berriel logra que detengan a su presunto violador tras denunciarlo públicamente en un video

La actriz mexicana Daniela Berriel logro que las autoridades detuvieran a Eduardo Ojeda, un hombre al que hace un año acusó de haberla violado, gracias a que publicó un video en Instagram en el que, entre lágrimas, contó con detalles cómo había sido la agresión.

"El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco", afirma la joven en un relato que subió el pasado viernes. De manera inédita, un par de días después las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México anunciaron que habían aprehendido a Eduardo 'O' en la capital mexicana por el "delito de violación de víctima de identidad reservada".

Las autoridades explicaron que se estaban realizando los trámites para trasladarlo a Acapulco y ponerlo a disposición del juez correspondiente.

"Derivado de la detención de Eduardo 'O', la Fiscalía de Guerrero indaga la participación de más personas en este delito de violación, con el compromiso firme de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a todos los probables responsables", añadieron en un comunicado.

De acuerdo con la denuncia de Berriel, el otro imputado es el actor español Gonzalo Peña, quien radica en México y actualmente trabajaba en la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?', de Televisa, cadena que durante el fin de semana decidió suspender su contrato en medio del escándalo que provocó el caso.

"Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local. Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo 'N' en una de nuestras producciones", afirmó la empresa.

También manifestó su solidaridad y acompañamiento, ya que la denuncia tuvo un impacto especial debido a que se realizó en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La historia

"No tenía planeado hacer ningún video porque confiaba en las autoridades, en un proceso. Hago este video porque estoy harta, cansada y porque tengo miedo y este es el último recurso que me queda", contó la actriz en una grabación que hasta ahora ha tenido 2,6 millones de reproducciones.

Recordó que hace cinco años conoció a Peña y salieron juntos durante un tiempo, pero luego dejaron la relación. El año pasado, sin embargo, aceptó una invitación que él le hizo para ir a Acapulco a casa de su amigo Eduardo Ojeda.

Así, pasaron ahí la tarde, bebiendo junto con otros amigos, cenaron y en algún momento de la noche ya solo quedaron en la mesa Berriel, Peña y Ojeda.

#Fiscalía de #Guerrero y @FiscaliaCDMX ejecutan orden de aprehensión en contra de Eduardo “O” por delito de Violación de víctima de identidad reservada, se efectúan trámites para traslado a #Acapulco y puesta a disposición de Juez correspondiente pic.twitter.com/Q0iah6A1s6 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) March 7, 2021

"Todo iba bien, pero hubo un momento en que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos, contesté que nunca lo había hecho y me dijeron que por qué no, que era rico. Me empecé a sentir un poco incómoda. Ya estaba borracha y, como al día siguiente nos íbamos a pescar temprano les dije que me quería ir a dormir", contó.

En el cuarto que le habían asignado había dos camas, una para ella y otra para Peña. "Me acosté, pero no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron. Me paré y había un sillón enfrente de las camas. Me acosté en el sillón y el que me empezó a seguir fue Eduardo, me tocó la pierna me dijo que no fuera apretada", dijo.

Berriel se paró y se pasó a la otra cama. Ojeda la siguió y ella le pidió que la dejara en paz. No sintió miedo porque, como suele ocurrirles a las mujeres, ya en otras ocasiones había tenido que decir varias veces "no" para ser escuchada.

"Después de ocho 'no', Eduardo me dijo: 'qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena'", explicó. Entonces salió de la habitación y ella se quedó dormida.

Eduardo Ojeda ha sido detenido por el delito de Violación. Gonzálo Peña está siendo buscado por las autoridades.🙌🏼 pic.twitter.com/wDo8SFV9Yk — La Comadrita (@LaComadritaOf) March 7, 2021

"Desperté porque ya me estaban penetrando. Me estaban violando. Me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock, pude tomar conciencia cuando me dijo algo tan asqueroso: '¿dónde quieres que me venga?'. Ahí me di cuenta de que estaba siendo violada", explicó.

La denuncia

Berriel logró sacarse de encima a Ojeda, quien la jaloneó mientras le decía que era una maleducada y le reclamaba a Peña que la hubiera invitado. El actor le respondió: "Cabrón, ¿por qué te emputas, si te la acabas de coger muy rico".

"En ese momento me di cuenta de que estaba frente a dos cerdos. Sentí mucho miedo, no sabía cómo iba a salir de ahí", señaló. Luego Ojeda y Peña cambiaron su actitud, la trataron de manera cordial e incluso uno de ellos le dijo que le iba a llevar algo de comer. Finalmente ambos salieron y ella, con la ayuda de un trabajador de la casa, logró dejar la casa y fue a refugiarse con un amigo que estaba parando en Acapulco.

"Él me ayudó a hacer toda la denuncia. Fue todo un proceso bastante largo. La hice el mismo día. Hice todo lo que una víctima tiene que hacer, todos los exámenes que son súper dolorosos. Tuve que contar la historia demasiadas veces. Me tuve que quedar en Acapulco una semana más porque estaba en investigación. Mis papás llegaron a Acapulco, me sentía muy mal porque sentía que los había defraudado", afirmó.

Pero pasó un año y las investigaciones no avanzaron, hasta que la joven hizo público el caso en sus redes sociales.

Cecilia González