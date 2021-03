La colegiala que desencadenó la decapitación del profesor francés Samuel Paty admite que mintió sobre él

La menor afirmó que el docente pidió a sus alumnos musulmanes salir del aula antes de enseñar las caricaturas de Mahoma, cuando en realidad ese día ella no se encontraba en la clase.

La colegiala que acusó de islamofobia al profesor francés Samuel Paty, decapitado en octubre del 2020 por un extremista islámico en un suburbio de París, ha reconocido que mintió y difundió afirmaciones falsas sobre el docente, señaló el abogado de la menor, Me Mbeko Tabula, en declaraciones a la emisora Europe 1.

La adolescente había afirmado que Paty pidió a sus alumnos musulmanes que abandonaran el aula antes de mostrar unas caricaturas de Mahoma, cuando en realidad ese día ella no se encontraba en la clase.

Más tarde, el padre de la menor, basándose en la versión de su hija, amplificó en las redes sociales una campaña de odio contra el profesor montada con ayuda de un predicador islamista. Tras esas acusaciones, un extremista musulmán checheno de 18 años decapitó a Paty en la comuna de Conflans-Sainte-Honorine, ubicada en el noroeste de París.

"Mi clienta admitió haber mentido, haber dicho que estaba presente el día que se mostraron esas caricaturas, cuando no era el caso. Y se culpa terriblemente por ello", dijo Tabula. La menor señaló que sus compañeros de clase le habían pedido que fuera portavoz de la supuesta islamofobia del profesor. El abogado destacó que su representada tenía 13 años cuando realizó dichas denuncias y no era consciente de las posibles consecuencias de su acto, por lo que no la considera responsable del asesinato del maestro.

Más de diez procesados

Samuel Paty, profesor de historia, mostró a sus alumnos las caricaturas de Mahoma en una clase de educación cívica en la que los estudiantes debían debatir sobre la libertad de expresión.

La menor ha sido acusada de difamación, mientras que su padre y el predicador islamista enfrentan cargos de "complicidad en el asesinato" del docente. Un total de 14 personas están siendo procesadas en dicho caso. El autor del ataque fue abatido por la Policía poco después de asesinar a Paty.