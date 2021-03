RT en alemán prepara una demanda contra el tabloide Bild por un artículo con acusaciones "absurdas" de que habría "espiado" a Navalny en Alemania

RT en alemán (RT DE) anunció sus planes de presentar una demanda contra el diario Bild tras la publicación de un artículo en el que un empleado de esa división alemana de la cadena afirmó que sus jefes le pidieron "espiar" al opositor ruso Alexéi Navalny mientras este estuvo ingresado en una clínica de Berlín.

El artículo de Bild

El texto, titulado 'Yo debía espiar a Navalny', fue publicado este martes y recoge las declaraciones del periodista Daniel Lange, quien desde el 2016 hizo aproximadamente 20 documentales para RT DE. Lange proporcionó al rotativo las capturas de pantalla de una conversación a la que —según sus declaraciones— fue añadido el 23 de agosto pasado, junto con la jefa de RT DE, Dinara Toktosúnova, la directora comercial, Yekaterina Mavrenkova, y el redactor jefe del sitio web, Iván Klépov.

Según las capturas de pantalla que proporcionó, le pidieron realizar tareas de "pura investigación" y conseguir materiales exclusivos.

En concreto, de acuerdo con Lange, le realizaron "un pedido especial", en cuyo marco debía vigilar, con un empleado identificado como "M.", la clínica Charité, en la que se encontraba Navalny. Luego, le pidieron "tratar de ingresar en Charité". Lange afirmó que los periodistas debían tratar de averiguar qué tanto podían acercarse al opositor.

Para hacerlo, Lange podría pretender ser un paciente, un trabajador de la ONG alemana Fundación Cinema for Peace, que organizó el traslado de Navalny a Berlín, o un amigo de Yulia Navalnaya, esposa del opositor. De acuerdo con una captura de pantalla, Lange respondió al respecto que "no era un agente secreto". "Solo puedo abordarlo con una mente lógica y experiencia", escribió.

Luego de fracasar en varios intentos de ingresar al centro médico, "me di cuenta cada vez más de que 'los adversarios' en el caso no eran otros periodistas de la competencia, sino la Policía y los soldados que vigilaban las instalaciones, cuyos puntos débiles yo debía encontrar", afirmó Lange a Bild.

Días después, el comportamiento de los periodistas en la zona de entrada de la clínica se hizo "tan llamativo", que fueron abordados dos veces por los agentes de la oficina de la Policía criminal y registrados. El propio Lange también trató de llamar más la atención y su identidad y la de su colega se hicieron conocidas para la Policía, tras lo cual la tarea fue cancelada, señala Bild.

Según la publicación, a continuación, Lange fue instruido en vigilar ya no a Navalny, sino a María Pévchij, jefa de la división de investigaciones del Fondo Anticorrupción de Navalny, y a Leonid Vólkov, jefe de las sedes regionales del opositor, que en aquel momento se encontraban en la capital alemana. Sin embargo, su búsqueda tampoco tuvo éxito y pronto terminó.

"No sé si esto fue espionaje, pero me sentí como un agente de alguna manera, cuando todos los factores se revisan y se examinan, también el gobierno extranjero, la financiación del Estado, la gente sobre la que se informó, entonces no hay otra explicación", agregó.

Cabe señalar que la aparición del artículo coincide con la publicación de un libro de Lange en el que relata sobre su trabajo en RT DE, expresando críticas a la división alemana de la cadena.

Desde RT DE señalaron que Lange es todavía empleado de la cadena, aunque ya anunció su decisión de renunciar.

Reacción de RT DE

Mientras tanto, RT DE respondió al artículo de Bild y tachó las acusaciones de espionaje de "absurdas".

Destacó que este apareció poco después de que la división alemana de la cadena manifestara su intención de "expandirse" y lanzar su canal de televisión de aquí a finales de año. "Ahora se multiplican las señales de que esto asustó a muchas grandes editoriales y de que una campaña contra la cadena se está implementando y con todos los medios disponibles", reza el artículo de RT DE.

En ese contexto, recordó también unas publicaciones críticas con su trabajo publicadas por otros medios alemanes, entre ellos Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung, así como la decisión de Commerzbank de congelar las cuentas bancarias y dejar de trabajar con RT y la agencia Ruptly.

Respecto al artículo de Bild, RT DE destacó que "no espía, sino informa sobre los acontecimientos, como cualquier medio periodístico". "La historia de Navalny fue en aquel momento el tema 'top' en Alemania. Es normal que RT DE investigó e informó aquí también. Ni más ni menos", reiteró.

Además, desde el medio recordaron que el propio Bild publicó muchos materiales con numerosos detalles de la estancia de Navalny en Berlín y que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) podría haber encontrado toda la información relevante en sus textos, si tuviera interés. Por ejemplo, Bild publicó detalles del traslado de Navalny a Berlín, y mostró una imagen de la puerta de la habitación del opositor en la clínica alemana. "¿Quién necesita espías?", preguntó RT DE.

Por su parte, la jefa de RT DE, Dinara Toktosúnova, afirmó que "el artículo de Bild en absoluto no es sobre cómo RT DE envió a un investigador alemán increíblemente talentoso a vigilar a Navalny por encargo de los servicios especiales rusos. Se traduce al ruso como: 'el mediocre periodista Daniel Lange no logró conseguir un material al menos un poco exclusivo sobre los pasos del Fondo Anticorrupción en Alemania y decidió filtrar la correspondencia de un chat donde le piden hacer su trabajo'".

"Y, por supuesto, recordamos a los colegas que la legislación alemana (todavía) protege a la prensa, permitiéndole recoger información sobre las cosas 'de interés público'", dijo.

Entre tanto, el redactor jefe de Bild, Julian Reichelt, se encuentra en medio de una investigación interna, por presuntos casos de abuso de poder. Una media docena de mujeres denunciaron actos delictivos que supuestamente se registraron en años anteriores, informa Der Spiegel. Reichelt, por su parte, niega las acusaciones.

