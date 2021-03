Selena Gomez podría poner fin a su carrera musical: "Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio"

La cantante estadounidense Selena Gomez comentó que planea poner fin a su trayectoria como intérprete musical para enfrentar nuevos retos y enfocarse de lleno a su carrera como actriz, señaló la artista de 28 años en una entrevista para Vogue.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio,[…] he tenido momentos en los que he pensado: '¿Para qué? ¿Por qué sigo haciendo esto?'", confesó Gomez. "Pienso que la próxima vez que haga un disco será diferente, quiero darle una última oportunidad antes de quizás retirarme de la música".