FOTOS: Una abuela rusa de 83 años que superó el coronavirus participa en una sesión de fotos y termina en las páginas de Vogue Italia

Lidia Tuchkova, de 83 años y residente en la ciudad rusa de Cheliábinsk, apareció en la edición en línea de Vogue Italia, luego de que la famosa revista de moda publicara su foto este martes.

La imagen fue tomada por la fotógrafa local Aleksandra Samatova durante una sesión familiar, que fue organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Lidia Tuchkova estaba llorando, preocupada todo el tiempo. Le dije que lo tenía todo por delante y la convencí de que podía llegar a ser modelo. Y eso me dio la idea de intentar enviar mis fotos a Vogue", explicó la artista a RIA Novosti, agregando que era su primera experiencia de colaboración con una revista de moda.

Por su parte, la nieta de la modelo, Evguenia Tuchkova, detalló que su abuela trabajó en la biblioteca toda su vida y reveló que a finales del año pasado estaba gravemente enferma de coronavirus. "Mi abuela tenía un 60% de daño pulmonar, teníamos miedo de que este fuera un viaje de ida. Pero todo terminó bien, la abuela se curó y la convencimos para que participara en una sesión fotográfica", dijo.

Además, la mujer afirmó a los medios locales que "estuvieron mucho tiempo soñando con una sesión de fotos así, de cuatro generaciones de mujeres de su familia": la abuela, su hija, dos nietas y una bisnieta.

Subrayó que las fotos les gustaron tanto que le permitieron a la fotógrafa utilizarlas. Sin embargo, no esperaban que las imágenes de su abuela se publicaran en una revista tan popular. "Mi abuela estuvo preocupada durante toda la sesión de fotos: 'Oh, soy tan vieja', pero queríamos mostrar que la feminidad no desaparece con la edad, ni tampoco la belleza", agregó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!