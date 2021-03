Meghan Markle se habría sumado a las 41.000 denuncias contra el presentador Piers Morgan por sus comentarios sobre la entrevista con Oprah Winfrey

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, habría denunciado ante el organismo británico regulador de medios, Ofcom, al presentador Piers Morgan, de la cadena ITV, quien cuestionó la veracidad de lo que dijo en su entrevista con Oprah Winfrey.

Este lunes, Morgan afirmó en el programa Good Morning Britain que no creía "ni una palabra" de Markle y puso en duda sus afirmaciones de que había pensado en suicidarse. Su intervención generó amplia polémica, tras la cual Ofcom recibió 41.000 quejas contra el presentador. Una de ellas fue enviada en nombre de la propia duquesa, reporta The Guardian.

Como resultado de la campaña de rechazo, el Ofcom inició una investigación y Morgan renunció a su programa. Sin embargo, no se retractó de sus palabras. En particular, el martes dijo que había expresado sus pareceres "como una cosa integral". "No creo, en general, lo que Meghan Markle está diciendo en esta entrevista, y todavía tengo preocupaciones serias sobre la veracidad de mucho de lo que dijo", afirmó. "Pero permítanme solo dejar constancia de mi posición sobre la enfermedad mental y el suicidio. Son cosas extremadamente serias, que deben ser tomadas muy en serio, y si alguien se está sintiendo de esa manera, debe recibir el tratamiento y ayuda que necesita", destacó.

El miércoles, Morgan reiteró su rechazo hacia la duquesa, de procedencia estadounidense. "El lunes dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y todavía no le creo. Si le cree usted, está bien. La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones", tuiteó el presentador.

Principales revelaciones de los duques de Sussex

La entrevista con Oprah, la primera que concede la pareja desde que hace un año se desvinculara de la familia real británica, fue reveladora y polémica. En particular, Meghan Markle contó que la presión que ha tenido que enfrentar le hizo pensar en el suicidio, mientras que el príncipe Enrique declaró que si él y su esposa decidieron irse del Reino Unido fue "en gran parte" por causa del racismo.

La duquesa de Sussex también afirmó que cuando estaba embarazada de su primogénito Archie, en la familia real hubo "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera".