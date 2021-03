Trump espera que a la hora de recibir "la hermosa vacuna" los estadounidenses recuerden que no sería posible si no hubiera sido presidente

El exmandatario de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que los estadounidenses probablemente no tendrían la vacuna contra el coronavirus si él no hubiera sido presidente.

"Espero que todos recuerden, cuando reciban la vacuna contra el covid-19 (a menudo referido como 'el virus chino'), que, si no hubiera sido presidente, ustedes no recibirían esa inyección hermosa en 5 años, en el mejor de los casos, y probablemente no la recibirían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!", afirmó Trump.