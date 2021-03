Ponen en libertad a un sospechoso de asesinato en California después de un error burocrático

Tras determinar que no debía haber sido liberado, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles instaló sin éxito un perímetro de contención para detener al hombre.

Un sospechoso de asesinato en California, Steven Manzo, fue puesto en libertad este martes debido a un error burocrático, informan medios estadounidenses. Manzo, de 23 años, fue acusado en marzo pasado de matar en julio de 2018 a un hombre luego de una disputa en un estacionamiento.

El pasado lunes, un fiscal desestimó y luego volvió a presentar los cargos de asesinato contra el sospechoso debido a un problema de procedimiento que ocurrió después de que el hombre fuera procesado por un tribunal de Long Beach el lunes por la tarde. Como resultado, Manzo fue liberado de la prisión al día siguiente con el motivo indicado de que su caso había sido desestimado.

"Tras una revisión adicional, se determinó que no debería haber sido liberado. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles instaló un perímetro de contención, pero no pudo detenerlo. Nuestro departamento trabajará con las agencias locales para hacer todo lo posible por localizar a Manzo y llevarlo a salvo bajo custodia", comunicó la Policía de Long Beach, citada por la cadena NBC Los Ángeles.

Al mismo tiempo, agentes de Los Ángeles aclararon a The New York Post que "no liberaron por error a un sospechoso de asesinato". Según sus palabras, el departamento "recibió una orden de liberación de la corte indicando que el caso fue desestimado". "Como tal, el departamento cumplió con la orden judicial y procesó al individuo para su liberación", indicaron.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles remitió consultas sobre la puesta en libertad de Manzo a la Policía de Long Beach y a la oficina del fiscal de distrito.