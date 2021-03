Exlíder de un cártel hondureño testifica en juicio por narcotráfico, que salpica al presidente Juan Orlando Hernández

Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de Los Cachiros, ha testificado este miércoles en el juicio en Nueva York contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, caso que salpica al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, informa el diario El Heraldo.

Maradiaga, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en EE.UU., admitió en su declaración haber traficado más de 100 toneladas de cocaína antes de comenzar a colaborar con la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) en 2013.

En este contexto, habló de sus nexos con Fuentes, con quien habría traficado drogas entre 2011 y 2013. El capo era el encargado de custodiar los cargamentos y garantizar la llegada a su destino gracias a los contactos con políticos, policías y altos mandos del Ejército, según precisó.

Rivera Maradiaga, vinculado con el asesinato de al menos 78 personas, reveló haber intentado asesinar a Fuentes Ramírez luego de que amenazara con matarlo a él y a su hermano, Javier Rivera, también éxlider de Los Cachiros.

"Mentiras obvias"

En el marco del juicio contra Fuentes, arrestado en Miami en marzo de 2020 y acusado de tráfico de cocaína y tenencia ilegal de armas, la Fiscalía de Nueva York ha señalado al presidente Hernández como su "coconspirador" en el envío de toneladas de droga a EE.UU. Sin embargo, el mandatario no ha sido inculpado.

Rivera Maradiaga considerado uno de los testigos clave de los fiscales, ya ha ofrecido su testimonio en otros juicios que involucran al mandatario hondureño en el narcotráfico. Tras colaborar con la DEA, el criminal se entregó a la justicia en 2015 y desde entonces ha venido ofreciendo nombres de altos funcionarios y miembros de las fuerzas armadas que, según él, habrían colaborado con los traficantes.

Al respecto, Juan Orlando Hernández no solo ha negado las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses sino que ha dicho que las declaraciones de Los Cachiros y demás narcos son "mentiras obvias". "Los Cachiros se entregaron a los Estados Unidos porque sabían que yo no haría tratos con narcos y asesinos, que si querían un trato, tendrían que hablar con EE.UU. Y tenían razón […] Necesitaban buscar un trato con EE.UU. Pero sin sus falsos testimonios Los Cachiros no tenían que ofrecer", escribió este lunes el presidente en un hilo en Twitter.