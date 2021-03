Condenan a más de tres años de prisión a los hombres que robaron 600 rollos de papel higiénico en Hong Kong a comienzos de la pandemia

Tres hombres que robaron 600 rollos de papel higiénico en Hong Kong en febrero de 2020, en medio del temor a una posible escasez de productos básicos provocada por el brote de coronavirus, fueron condenados este jueves a más de tres años de prisión, informó el diario South China Morning Post.

El Tribunal de Distrito anunció su decisión luego de que los implicados se declararan culpables de un cargo conjunto de robo. Las leyes locales castigan ese delito con una pena máxima de cadena perpetua, pero el juez del caso le imputó a cada uno 40 meses de detención basándose en que aceptaron su responsabilidad y el material hurtado fue recuperado en su totalidad.

Los abogados defensores también habían sustentado que el robo no involucraba ni una planificación elaborada ni objetos de alto valor. No obstante, el togado explicó que en este caso no podía tenerse en cuenta el precio nominal de la mercancía dadas las circunstancias, puesto que Hong Kong atravesaba la primera ola de covid-19, marcada por la intranquilidad de la población, que acopiaba productos básicos ante los rumores de escasez.

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero del año pasado cuando los tres ladrones, todos enmascarados y uno cargando un cuchillo, abordaron a un repartidor que descargaba papel higiénico en un supermercado. El sujeto armado amenazó al empleado mientras sus compañeros sustraían 50 paquetes de doce rollos. El grupo huyó con el botín, pero, tras un barrido policial por los alrededores, la mercancía, valuada en 220 dólares, fue recuperada.