Islandia suspende la vacunación con el fármaco de AstraZeneca siguiendo a varios otros países europeos

"El Epidemiólogo Jefe recomienda la suspensión temporal de las vacunas contra el covid-19 de AstraZeneca mientras la Agencia Europea del Medicamento analiza la posible relación entre las vacunaciones con esta vacuna y los coágulos de sangre", escribió la Dirección de Salud de Islandia en un comunicado.

Hasta el momento, en el país no se han registrado casos de la formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna. No obstante, "como se han notificado casos en varios países y su investigación no ha concluido, se debe esperar varios días para seguir utilizando la vacuna hasta que se disponga de los resultados", concluyeron las autoridades islandesas.

Más información, en breve.