Subastan un archivo JPG del artista Beeple como token no fungible por la suma récord de 69,3 millones de dólares

'The First 5000 Days' (Los primeros 5.000 días) es un archivo JPG que representa un colaje de las obras digitales que el artista llevaba publicando diariamente desde mayo de 2007.

Una obra digital del artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, ha sido vendida por 69,3 millones de dólares, superando el valor de obras físicas de muchos pintores conocidos y estableciendo un valor récord en el arte digital.

'The First 5000 Days' (Los primeros 5.000 días) es un archivo JPG que representa un colaje de las obras digitales que el artista llevaba publicando diariamente desde mayo de 2007. La obra es un token no fungible (NFT), una nueva tecnología de 'blockchain' que permite que los objetos sean autentificados como únicos.

La subasta comenzó con un precio inicial de 100 dólares y duró desde el 25 de febrero hasta este 11 de mayo en Christie's, la casa de subastas británica que no había ofrecido este tipo de activos anteriormente.

El precio de venta fue el tercer precio más alto en la subasta de la obra de un artista vivo, después de Jeff Koons (91,1 millones de dólares) y David Hockney (90,3 millones). Además, esta ha sido la primera vez en los 255 años de historia de Christie's que se ha ofrecido aceptar un pago con la criptomoneda Etherium.

Los NFT no pueden intercambiarse debido a su singularidad a diferencia de los activos tradicionales (dólares, oro, etc.), que pueden ser reproducidos infinitamente.

El mes pasado, otra obra de Beeple —un video de 10 segundos con una imagen de Donald Trump generada por ordenador— fue vendida a 6,6 millones de dólares.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!