¿Quién debe traducir el poema de Amanda Gorman? El veto a un traductor catalán abre la polémica

El traductor al catalán del poema de Amanda Gorman, Víctor Obiols, ha sido vetado por los agentes de la escritora estadounidense por no encajar en el perfil buscado. Según han trasladado, prefieren a una mujer, activista y preferiblemente de origen afroamericano.

En un principio, la traducción al catalán del poema 'The hill we climb', recitado en la toma de posesión del presidente de EE.UU., Joe Biden, fue encargado por la editorial Univers a Víctor Obiols, poeta, traductor y músico, que ya se había encargado de la traducción de obras de Shakespeare u Homero, entre otras.

Tras tres semanas de trabajo en la obra de 723 versos, cuando ya estaba terminada, llegaron los requisitos del grupo estadounidense Viking Books, que manifestó que prefería que el encargo lo llevase a cabo una mujer y, si fuese posible, afroamericana.

Obiols será remunerado

La editora de Univers, Ester Pujol, ha explicado a diferentes medios que se acordó hace semanas publicar el poema de la joven activista estadounidense y que pensaron que la persona más indicada por su experiencia y trayectoria era Obiols.

Pujol también ha afirmado que Viking Books puede poner "las condiciones que desee, que, además, son perfectamente asumibles", y que, aunque tengan que cambiar de traductor, el trabajo de Obiols será "evidentemente" remunerado, según recoge Nius. Aunque también ha apuntado, en declaraciones a La Vanguardia, que hay que tener en cuenta que las condiciones "se tendrán que adaptar a la demografía de cada país", en alusión a la escasa población negra que reside en Cataluña y a las dificultades para encontrar un perfil de esas características.

Por su parte, Obiols ha dicho que se le informó de que no se le consideraba apto para traducirlo, no por sus habilidades, sino por su perfil. "Soy un traductor al que le gusta traducir poesía y que me siento capacitado para hacerlo con la obra de Gorman y con la de Homero y Shakespeare porque, al fin y al cabo, el trabajo de traducción es ponerse en la piel de los otros, aunque no sea de tu mismo color", declaró.

"Quizá creen que solo porque sea mujer y negra una potencial traductora al catalán, seguramente con raíces en la África occidental, criada en Cataluña, tendrá mucho en común con una afroamericana de Los Ángeles, modelo y licenciada de Harvard", escribió Obiols en Twitter tras conocer la decisión del grupo estadounidense, aunque poco después borró esta publicación.

Después de la controversia desatada, Obiols ha afirmado que no es "ni antropólogo, ni sociólogo, solo un traductor que hace versos y que no quiere ser manipulado por ningún bando, que es siempre el peligro de estas polémicas".

Segundo caso

Este caso llega justo después de que Marieke Lucas Rijneveld, una persona blanca no binaria, renunciara al trabajo de traducir la obra al holandés de Gorman después de recibir críticas por no elegir para la tarea a un escritor negro, al considerar que podría comprender mejor el sentido de la obra de Gorman.

El poema 'The hill we climb' fue leído por Gorman, de 23 años, el pasado 20 de enero y causó sensación al convertirse en la poetisa más joven en recitar su obra en una inauguración presidencial. La poesía hablaba sobre la fragilidad de la democracia estadounidense y los problemas raciales del país y se refería a los disturbios que habían tenido lugar en el Capitolio poco antes.