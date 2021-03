Estrellas progenitoras de agujeros negros: un estudio conjetura cómo podrían ser

Varios astrofísicos de Japón y de la isla china de Taiwán han predicho la existencia de una clase de supernovas previamente desconocida, fruto de la explosión de estrellas que pesaban más de 10.000 masas solares y que posteriormente podrían dar lugar a enormes agujeros negros supermasivos.

Los cálculos y las estimaciones de los científicos, publicados este marzo en la revista astronómica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se enfocan principalmente en el universo temprano, que podía contar con una pequeña población de astros de tal masa. Los investigadores no citan ningún ejemplo de agujeros negros formados a partir de estrellas primordiales de semejante tamaño, pero dicen que esas estrellas podrían ser el origen de muchos de estos enigmáticos objetos celestes.

La 'supernova de inestabilidad relativista general' —el término que han acuñado para este nuevo grupo de estrellas— no sería una explosión instantánea, sino que viviría una "fase de meseta luminosa de larga duración", de 550 días terrestres de promedio. Su evolución posterior podría durar décadas y acabar en un estado de "semilla de agujero negro".

La teoría supone que estos gérmenes continuarían acumulando gas circundante, convirtiéndose con el tiempo en agujeros negros supermasivos tal y como los conocemos. Ni siquiera las estrellas más gigantescas del universo local son capaces de asegurarse una acumulación comparable en caso de que exploten, porque la masa de los hipergigantes más pesados no supera los 100-200 soles y la respectiva fuerza de la gravedad es insuficiente para atraer suficiente material.

El modelado de estos hipotéticos objetos muestra que los científicos tendrán la oportunidad de observar alguno de ellos durante la próxima misión del telescopio espacial James Webb, ya que este cuenta con herramientas lo bastante potentes como para percibir señales provenientes del universo temprano.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!