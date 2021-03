De los chistes y memes a la venta selectiva en librerías: la polémica desatada en Argentina por el libro de memorias de Mauricio Macri

El expresidente argentino Mauricio Macri lanzó esta semana 'Primer tiempo', el libro de memorias sobre sus cuatro años de gobierno que desató una inmediata polémica que incluye chistes, burlas, memes, insultos, halagos y felicitaciones, además de un debate por las librerías que ya anunciaron que no lo pondrán a la venta, algunas por cuestiones comerciales, otras ideológicas.

Apenas un par de días después de haber iniciado la preventa a través de una plataforma web, la editorial Planeta confirmó que ya se agotaron los 25.000 ejemplares de la primera edición, por lo que ya está en marcha la impresión de otros 30.000.

La comparación inmediata e inevitable es con los más de 300.000 ejemplares que vendió 'Sinceramente', el libro autobiográfico que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en 2019 y que formó parte de la exitosa campaña electoral de la fórmula peronista que ese año encabezó Alberto Fernández, quien terminó derrotando a Macri en primera vuelta.

En este caso, el libro del expresidente también se inscribe en un contexto electoral, ya que en octubre próximo se realizarán las elecciones legislativas que la oposición aspira a ganar. Aunque Macri no ha anunciado ninguna postulación, sí comenzará a dar entrevistas para promover sus memorias y criticar el Gobierno de Fernández.

Mientras el expresidente prepara la presentación formal de 'Primer tiempo', que realizará la semana próxima, las redes sociales se poblaron de memes con portadas falsas que aluden principalmente al afán que tuvo Macri por irse de vacaciones cuando gobernaba. Según el portal Diario Registrado, se tomó 157 días libres, es decir, 39 días al año.

Se viralizó en redes una parodia sobre el libro de Mauricio Macri pic.twitter.com/DjbrXGbrLC — Infonews (@infonews) March 12, 2021

Por eso, uno de los chistes más repetidos es si el libro incluye una reposera para descansar. "El libro se agotó y se tomó vacaciones", ¿Me pueden decir si el libro señala lugares de referencia para ir de vacaciones en invierno?", escribieron algunos usuarios. También fue insistente la consulta: "¿Es un libro para colorear?", en alusión a la falta de preparación intelectual del exmandatario, a quien incluso en un meme lo pusieron leyendo su propio libro al revés.

#PRIMICIASe filtraron imágenes del libro de Mauricio Macri👇 pic.twitter.com/FWcmodurfm — RACING 💙 (@_MIBUENAMIGO_) March 11, 2021

Ironías

Otras burlas se refirieron directamente a los resultados de su gestión. "¿Se hacen envíos por Correo Argentino?", ironizó un comentarista al recordar que el gobierno macrista intentó condonarle a la familia Macri una deuda multimillonaria que tenía con el Estado por el canon del Correo Argentino, y que fue uno de los principales escándalos de corrupción de esa época y que todavía hoy se dirime en tribunales.

"Vienen con la explicación de por qué en 2019 tuvimos casi 56 % de inflación y no el 5 % como prometieron?", "¿En algún capítulo dice cómo logró bajar la inflación o cómo llegó a la pobreza cero?", "Me llega la lluvia de inversiones y lo compro", "Quiero comprar dos mil ejemplares para el segundo semestre", "¿El libro incluye unas disculpas?", señalaron otras personas al enumerar algunas de las promesas incumplidas de Macri.

Siguiendo con las ironías, otros preguntaron: "¿La narrativa que trae es del género de terror, comedia, drama o todas juntas?", "cuenta como ser millonario sin trabajar?", "¿está en castellano?", "¿se lee al derecho o al revés?".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también se burló al asegurar que seguramente el libro de Macri estaba disponible para descargarse en El rincón del vago, una conocida web usada por estudiantes secundarios para copiar tareas.

Las reacciones a la publicación incluyeron insultos, tanto como halagos de sus seguidores que le dijeron que lo extrañaban, que el suyo ha sido el mejor gobierno de la historia y que ojalá vuelva a postularse a presidente en 2023.

Debate

Por otra parte, varias librerías independientes anunciaron que no pondrán el libro a la venta, lo que provocó opiniones a favor y en contra. En la mayoría de los casos, argumentaron que las editoriales como Planeta privilegian a las grandes cadenas de librerías para distribuir y vender sus libros con requisitos que económicamente no les convienen a negocios más pequeños.

Además, dijeron, el objetivo de este tipo de librerías barriales es diversificar la oferta de títulos, muchos de ellos de sellos independientes, para ofrecerle alternativas literarias al público, no para vender los mismos que están disponibles en librerías grandes y que tienen garantía de distribución.

Por otra parte, la librería Sudestada sí reconoció motivos ideológicos. En un hilo en Twitter, explicó que la política "no es un juego de primeros y segundos tiempos", como sugiere el libro, sino un camino para mejorar las condiciones de vida de la gente que en, en Argentina, bajo el gobierno de Macri llegó al 50 % de pobreza.

No tienen nada que aportar. No vamos a difundir sus mensajes de mentira y pose pro. Porque ellos, como dice el filósofo Gustavo Varela “No son conservadores ni ilustrados. Son gentes a pura eficiencia y con muchos recursos técnicos. — Revista Sudestada (@RevSudestada) March 11, 2021

"No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son iletrados, de bostezo fácil frente a un libro. Con ellos no tenemos nada que ver, no cuenten con nosotros. Busquen el libro en otra parte, acá tenemos muchos otros para pensar y debatir ideas. Y que los eunucos sigan bufando", señaló.

Del libro, que Macri escribió con la ayuda de su exasesor presidencial Hernán Iglesias Illia y su exsecretario de Cultura Pablo Avelluto, por ahora sólo se conoce la contraportada en la que el expresidente asegura que cuenta la historia de su presidencia.

"Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo. Es el relato de nuestros aciertos pero también de nuestros errores y, sobre todo, de lo que aprendimos juntos en este primer viaje hacia una Argentina del respeto, más libre, más moderna y democrática", señala.

En tono electoral, agrega que 'Primer tiempo' es una invitación "a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el cambio, con el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos que tenemos la obligación de aprovechar. Es mi agradecimiento a quienes me honraron con la oportunidad de llevar adelante la tarea más fascinante de mi vida. Pero más que nada, es una manera de continuar el diálogo con cada uno de los argentinos que no se resignan a vivir en una sociedad sin futuro para sus hijos".

Cecilia González