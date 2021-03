Controversia en Colombia por la aplicación de una jeringa vacía durante la vacunación de una anciana

Una nueva controversia se generó en las redes sociales en Colombia luego de la difusión de un video donde se le aplica una jeringa vacía a una adulta mayor, durante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

El incidente ocurrió en la Clínica Foscal, en el municipio de Floridablanca, en el departamento de Santander. El centro de salud se disculpó por el error y aseguró que después había inmunizado de manera correcta a la anciana de 80 años.

Tras recibir varias denuncias, la Contraloría General visitó el lugar donde se presentó el incidente para determinar las causas que llevaron a la aplicación errónea del fármaco por parte de la enfermera y las posibles sanciones en su contra, reporta Caracol.

¿Qué pasa en el video?

En el inicio del registro audiovisual se ve a la auxiliar sanitaria dictarle instrucciones a la mujer, antes de la vacunación. Después, le limpia la zona a inyectar con un algodón y le da el pinchazo.

Al intentar presionar el líquido, pareciera darse cuenta de que está vacío, se oye una exclamación, le retira la jeringa y desaparece del ángulo de la cámara.

La voz de quien graba y acompaña a la mujer mayor pregunta: "¿Qué pasó?". Acto seguido, hay un zoom sobre la persona encargada de asignar la cita para la segunda dosis y que pareciera no haberse percatado del error. Le dice a la adulta mayor que la esperan el próximo 8 de abril para la segunda aplicación.

Cuando le piden a la anciana que pase a otra sala para que muestre el carnet de vacunación, la misma voz que hace el registro dice: "No, pero si no la han vacunado. Solo la puyó pero no sé qué pasó".

Mientras tanto, alguien comenta en tono de broma: "Creo que fue un simulacro para prepararla psicológicamente".

En ese momento, enfocan a la enfermera, que se encuentra de espaldas, en un mesón ubicado a unos metros, donde prepara la nueva dosis del antígeno. Posteriormente, regresa con la jeringa en sus manos.

"¿Qué pasó la primera vez?", pregunta la acompañante de la paciente; y la trabajadora sanitaria responde: "Es que se me salió". En esta segunda oportunidad se ve cómo inyectan a la mujer sin complicación.

#Denuncia le aplican la vacuna supuestamente. Al ver el familiar que no le aplican nada y le hace el reclamo ahí sí sacan la vacuna y se aplica.A cuántos le estarán haciendo esto. En qué clase de país vivimos, sí en un país llenos de avivatos y criminales. #Santanderpic.twitter.com/XtFBl3vONC — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) March 11, 2021

La respuesta

Ante los señalamientos de los usuarios de las redes sobre un supuesta aplicación fraudulenta del antígeno, como ya se viralizó en Brasil en los videos de las llamadas "vacunas de aire", la Clínica Foscal publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde afirma que el registro se hizo con su autorización.

Según el texto, el personal sanitario se percató del error, evitó el retiro de la mujer y finalmente la vacunó "de manera adecuada". La grabación será entregada a las autoridades, de ser requerida.

"La Clínica Foscal es una organización que ha cumplido todos los protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud, pero nuestros servicios no escapan de los riesgos y defectos de los mismos", culmina el escrito.

Comunicado Organización FOSCAL - Marzo 11 de 2021. pic.twitter.com/dC9f94FF0J — FOSCAL (@clinicafoscal) March 11, 2021

Hasta el pasado jueves, 480.250 personas recibieron la primera aplicación de la vacuna desde que se inició la inmunización nacional, el pasado 17 de febrero, según el Ministerio de Salud. En esta primera etapa se vacunó al personal de salud y a las personas de 80 años.