Presidente de Tanzania, que niega el covid-19, no aparece en público durante más de 2 semanas y la oposición dice que está en coma por el virus

Las autoridades desmintieron el contagio del mandatario, pero no proporcionaron una explicación sobre la ausencia de John Magufuli.

El presidente de Tanzania, John Magufuli, sigue sin aparecer en público desde hace más de 2 semanas, mientras que la oposición afirma que se encuentra en coma tras contagiarse con el coronavirus y fue trasladado a un hospital de Kenia y luego a la India. Varios altos funcionarios del país, por su parte, desmintieron dichas afirmaciones, pero no proporcionaron una explicación sobre la ausencia de Magufuli.

Magufuli no ha sido visto desde el pasado 27 de febrero, informa Reuters. En estas condiciones el líder opositor, Tundu Lissu, afirmó que el mandatario se contagió con el virus y está en coma. El político, que participó en las elecciones presidenciales del 2020 y se mudó a Bélgica tras no admitir su derrota, dijo que Magufuli fue llevado a un hospital de Nairobi y luego a la India.

El periódico keniano Nation informó este miércoles, citando a unas fuentes políticas y diplomáticas, que un mandatario africano fue tratado por covid-19 y conectado a un respirador en el hospital de Nairobi. No revelaron su identidad, mientras que el hospital no comentó la información.

Mientras tanto, el primer ministro tanzano, Kassim Majaliwa, declaró este viernes que los ciudadanos "deben estar en paz", ya que "su presidente está cerca, sano, [está] trabajando arduamente". "Difundir los rumores de que está enfermo es solo el resultado del odio", declaró, agregando que mantuvo una conversación telefónica con Magufuli este viernes.

Este jueves, el ministro de Asuntos Constitucionales tanzano, Mwigulu Nchemba, afirmó que el presidente no es "un presentador de televisión que tenga un 'show' y no apareció". "El jefe de Estado no es el director de un club de jogging que debe siempre estar cerca tomándose selfis", escribió en su cuenta de Twitter.

El embajador de Tanzania en Namibia, Modestus Kipilimba, también dijo que el presidente se encuentra bien y está trabajando.

Propuso luchar contra el covid-19 con oraciones

Tanzania dejó de proporcionar datos sobre el número de infectados y fallecidos en mayo del año pasado y en aquel momento contaba con 509 casos confirmados y 21 muertes por el covid-19, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

Magufuli, a su vez, negó en repetidas ocasiones la presencia del coronavirus en el territorio nacional, afirmando que Tanzania lo derrotó con la ayuda de Dios, y criticó la vacunación. En febrero, pidió a la ciudadanía tres días de oración para derrotar "las enfermedades respiratorias" no identificadas. "Logramos vencer estas enfermedades respiratorias el año pasado con la oración", recordó el presidente, que se mostró convencido de que también lo harán "este año".

La postura de Magufuli contrasta fuertemente con la opinión de los especialistas en salud del mundo entero y de los líderes de la sociedad civil de Tanzania.

Tanto la Iglesia católica local, como la Embajada de EE.UU. y otras voces han advertido recientemente de un resurgimiento de casos en el país.

