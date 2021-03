VIDEO: Un camión choca repetida y deliberadamente contra otro vehículo y derriba un poste en Santiago de Chile

Este lunes, el conductor de un camión chocó deliberadamente contra otro vehículo y derribó un poste en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. El video del suceso se difundió en las redes sociales, mientras que el chófer del camión afirmó que actuó de manera agresiva porque sintió miedo.

De acuerdo con testigos, el enfrentamiento empezó después de que el furgón utilitario pasara al camión. Felipe Arturo Beltrán Guajardo, dueño del camión en el que presta servicios para una empresa de fletes y mudanzas, afirmó que el chófer de la furgoneta le dañó un espejo lateral y, en respuesta, decidió acelerar contra él.

Los ocupantes de la furgoneta se apresuraron a bajarse para golpear el camión con unos tubos metálicos y trataron de arrojar uno en su cabina, mientras el camión seguía embistiendo el vehículo. Tratando de provocar más daño, Beltrán Guajardo incluso derribó un poste.

"Y entonces yo, en ese momento, como que me alejé y me acerqué con todo para defenderme, porque igual se veía peligroso y ya después, lo que pasó después, sale todo ahí en los videos", dijo el conductor del camión a Radio Bío Bío. "Tenía miedo. No vio los sables, después me atravesaba un sable. Cuando pasó una punta de uno a través del parabrisa casi me llega a mí en el cuerpo, entonces no sabía qué hacer", agregó.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, condenó el suceso, tachando de "criminal" el comportamiento del conductor del camión, que no se puede "entender". Los protagonistas del incidente fueron detenidos por carabineros.

