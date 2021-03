"Estoy comiendo arriba de un CV": Una usuaria de Instagram provoca un escándalo en las redes y luego denuncia amenazas de muerte

La 'instagramer' Pau Palumbo, de la ciudad argentina de Rosario, publicó en sus historias este jueves una imagen que pronto fue compartida masivamente y escandalizó las redes.

En la fotografía se ve una hoja manchada de aceite, sobre la que está una milanesa napolitana, comida típica argentina parecida a la pizza, acompañada por el texto: "Estoy comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar".

Vi esto en instagram y me está ardiendo la sangre de la molestia. Esta desgracia de persona subió una historia donde alardea de estar comiendo sobre un currículum (cv) pic.twitter.com/4FVNIS5HEo — Iron-Man❄️. (@IronJose10) March 12, 2021

La publicación pronto causó repudio y afluencia de nuevos suscriptores que la querían ver. En respuesta a sus reacciones, la joven primero dijo que el currículo era de una amiga, pero luego insultó a todos los que la criticaban. "¿Para qué me siguen? ¿Quieren que coma arriba de sus CV o qué? Vayan a dormir, fantasmas", publicó la usuaria en una nueva historia.

Sin embargo, pronto la 'instagramer' cambió de nuevo su comportamiento. Publicó en Twitter un largo texto en el que denunciaba que varios usuarios le habían enviado mensajes intimidatorios y se disculpó por la publicación de la historia.

"Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas", escribió Palumbo.

En cuanto a la imagen del currículo, aseveró que "está editada". "Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Además, le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé (cuando dejan CV en este trabajo lo dejan arriba de mi mostrador)", afirmó la joven.