VIDEO: SpaceX lanza otros 60 satélites Starlink a bordo de un Falcon 9

Un cohete Falcon 9 de SpaceX ha sido lanzado este domingo para poner en órbita un nuevo lote de 60 minisatélites Starlink.

El lanzamiento de este nuevo grupo de satélites Starlink se llevó a cabo a las 10:01 GMT desde el Centro Espacial John F. Kennedy (Florida, EE.UU.).

Esta es la novena misión para el Falcon 9 cuya primera etapa ha aterrizado con éxito en la plataforma flotante 'Of Course I Still Love You' en el Atlántico.

Los 60 satélites Starlink se sumarán a la flota de más de 1.200 satélites de SpaceX que ya se encuentran en la órbita terrestre baja desde que empezaron los lanzamientos.