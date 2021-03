Cristiano Ronaldo confirma haber superado al legendario Pelé en número de goles marcados y explica por qué ha tardado tanto en reconocerlo

A pesar de que los medios confirmaron ya en enero pasado que Cristiano Ronaldo superó a la leyenda del fútbol mundial, Pelé, en el total de goles marcados, el delantero de la Juventus de Turín reconoció el logro solo este domingo, después de anotar un 'hat-trick' en el partido contra el Cagliari.

"Mi eterna e incondicional admiración por el señor Edson Arantes do Nascimento [...] me llevó a establecer su marcador de 767, asumiendo que sus 9 goles con el equipo del estado de Sao Paulo, así como su único gol de la Selección brasileña [militar], fueron goles oficiales", explicó el luso.

"Hoy, cuando alcanzo la meta oficial de 770 en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directamente a Pelé. No hay jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus juegos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción", señaló Ronaldo.

Al mismo tiempo, la estrella portuguesa agradeció a su familia, compañeros, oponentes y aficionados por acompañarlo durante "este increíble viaje". Asimismo, hizo hincapié en que su historia aún está lejos de terminar. "¡Ahora no puedo esperar los próximos juegos y desafíos, los próximos logros y trofeos!", subrayó.