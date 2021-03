Drew Brees, estrella del fútbol americano, anuncia su retirada después de 20 años en la NFL

Drew Brees, quarterback del New Orleans Saints, anunció este domingo el final de su carrera deportiva profesional.

"Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años con los Saints, es hora de que me retire del fútbol", escribió en su cuenta de Instagram. "Cada día, he puesto mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans", agregó.

El jugador, de 42 años, se retira como líder histórico de la NFL en yardas de pase (80.358 yardas) y en número de pases completados (7.142). Es el segundo en el libro de los récords de la Liga Nacional de Fútbol Americano con 571 'touchdowns' de pase. En el 2010, Brees llevó a los Saints a ganar la Super Bowl XLIV y fue nombrado Jugador Más Valioso de ese partido.